Người phụ nữ rơi từ chung cư xuống, trúng bé 2 tuổi, cả 2 đều tử vong

Một sự việc đau lòng đã xảy ra tại Astana, thủ đô của Kazakhstan. Một phụ nữ 27 tuổi đã ngã từ tầng 15 của một tòa nhà chung cư và rơi trúng một chiếc xe đẩy có đứa trẻ 2 tuổi bên trong. Cả 2 đều tử vong, theo Metro Ecuador.

Vụ việc xảy ra vào ngày 12/9. Theo thông tin sơ bộ từ Sở Cảnh sát Astana, người phụ nữ đã trèo ra khỏi cửa sổ tầng 15 của tòa nhà.

Trong lúc ngã, cô va mạnh vào một chiếc xe đẩy em bé, nơi đứa trẻ 2 tuổi đang ngồi. Đứa trẻ bị thương nặng và tử vong, người phụ nữ cũng thiệt mạng.

Một phụ nữ và một đứa trẻ 2 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn ở Astana, Kazakhstan. Ảnh cắt từ clip/X

Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra hình sự và đang tiến hành các bước cần thiết để làm rõ toàn bộ tình tiết vụ việc.

Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa công bố nguyên nhân khiến người phụ nữ ngã từ tòa nhà, cũng như chưa tiết lộ bất kỳ thông tin chi tiết nào khác về những người liên quan.

Trước đó, vào sáng sớm ngày 19/7, một phụ nữ 23 tuổi đã thiệt mạng sau khi bị người đàn ông rơi từ tầng 12 của một tòa nhà chung cư ở trung tâm Nagoya, Nhật Bản đè trúng.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h sáng tại khu Sakae sầm uất của thành phố. Nạn nhân, Tomoki Inaba, một nhân viên nhà hàng, đang đi bộ cùng một người bạn nữ thì người đàn ông ngã xuống và va vào cô.

Inaba được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong do mất máu quá nặng và đa chấn thương. Người đàn ông, Shigemasa Taguchi, 29 tuổi, bị những chấn thương nặng ở đầu và ngực. Cảnh sát cho biết ông không phải là cư dân của tòa nhà và không tìm thấy thư tuyệt mệnh nào.