VKSND khu vực 1, TP Quảng Ninh lập Tổ công tác về thuế và bảo hiểm xã hội

Toàn cảnh buổi công bố quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành trong lĩnh vực thuế và BHXH.

VKSND khu vực 1, TP Quảng Ninh vừa tổ chức công bố quyết định thành lập Tổ công tác xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ giải quyết vụ việc dân sự công ích trong lĩnh vực thuế và BHXH.

Tham dự buổi công bố có lãnh đạo VKSND khu vực 1, TP Quảng Ninh; đại diện BHXH TP Quảng Ninh, BHXH cơ sở Quảng Yên, Thuế cơ sở 1; UBND, Công an các phường Hạ Long, Bãi Cháy, Tuần Châu, Việt Hưng cùng các Kiểm sát viên, công chức làm công tác tố tụng dân sự công ích.

Đồng chí Dương Trọng Cường, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 1, TP Quảng Ninh công bố quyết định thành lập Tổ công tác.

Việc thành lập Tổ công tác nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Theo đó, VKSND khu vực 1, TP Quảng Ninh phối hợp với cơ quan Thuế, BHXH, UBND và Công an 11 xã, phường trên địa bàn tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến các vụ việc trong lĩnh vực thuế và BHXH.

Đại diện các cơ quan, đơn vị trao đổi về nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của Tổ công tác.

Trước mắt, Tổ công tác tập trung rà soát, giải quyết các trường hợp doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ nộp thuế với số tiền lớn, kéo dài tại 4 phường trọng điểm gồm Hạ Long, Bãi Cháy, Tuần Châu và Việt Hưng.

Tại buổi công bố, đồng chí Dương Trọng Cường, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 1, TP Quảng Ninh đã công bố quyết định thành lập Tổ công tác. Đại diện các cơ quan, đơn vị thống nhất về sự cần thiết của mô hình phối hợp liên ngành, đồng thời trao đổi về nhiệm vụ, phương thức phối hợp và những nội dung cần triển khai trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Thị Đoan, Viện trưởng VKSND khu vực 1, TP Quảng Ninh nhấn mạnh, việc thành lập Tổ công tác là bước cụ thể hóa những quy định mới, góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ lợi ích công, bảo đảm việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thuế và BHXH.

Đồng chí Vũ Thị Đoan, Viện trưởng VKSND khu vực 1, TP Quảng Ninh phát biểu kết luận buổi công bố.

Viện trưởng VKSND khu vực 1 đề nghị các thành viên khẩn trương triển khai nhiệm vụ; tăng cường phối hợp giữa VKSND với cơ quan Thuế, BHXH và chính quyền địa phương trong rà soát vi phạm, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, bảo đảm việc giải quyết các vụ việc đúng quy định.

Ngay sau buổi công bố, đại diện VKSND khu vực 1, TP Quảng Ninh cùng cơ quan Thuế và BHXH đã làm việc với một số doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ về thuế, BHXH trên địa bàn để tiến hành xác minh, thu thập tài liệu theo chức năng, nhiệm vụ được giao.