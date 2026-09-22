Triển vọng kinh tế mới ở Yên Bình

Người dân xã Yên Bình kiểm tra chất lượng chim bồ câu Pháp thương phẩm trước khi xuất bán

Là một trong những hộ tiên phong nuôi chim cu gáy trên địa bàn xã Yên Bình, ông Ngô Văn Tiện, thôn Làng Lỷ cho biết: Gia đình tôi bắt đầu nuôi chim cu gáy từ năm 2018 với khoảng 400 đôi. Nhận thấy mô hình cho hiệu quả kinh tế cao, năm 2023, gia đình mở rộng quy mô chăn nuôi lên hơn 1.000 đôi. Đây là loại chim sinh sản đều, thời gian trưởng thành nhanh. Hiện gia đình đang liên kết tiêu thụ với một doanh nghiệp ở thành phố Bắc Ninh nên đầu ra ổn định. Trung bình mỗi tháng, gia đình xuất bán khoảng 500 đến 600 con chim cu gáy thương phẩm với giá bán từ 50.000 - 60.000 đồng/con, mang lại cho gia đình nguồn thu khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Cùng với mô hình nuôi chim cu gáy, trên địa bàn xã Yên Bình hiện cũng phát triển mô hình nuôi chim bồ câu Pháp. Ông Hoàng Văn Sỹ, thôn Trang Xa cho biết: Qua tìm hiểu, nhận thấy thị trường có nhu cầu ngày càng cao về chim bồ câu Pháp thương phẩm, năm 2019, gia đình tôi đầu tư nuôi 100 đôi. Đến nay, gia đình có hơn 240 đôi chim sinh sản, với 2 khu chuồng trại có tổng quy mô 100 m2. Mỗi năm, gia đình xuất bán trên 3.000 con chim bồ câu thương phẩm với giá bán 70.000 đồng/con, mang về thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Không chỉ 2 gia đình trên, theo thông tin của UBND xã, mô hình nuôi chim bắt đầu được một số hộ triển khai trên địa bàn từ năm 2018 và phát triển mạnh từ năm 2023. Hiện, toàn xã Yên Bình có 20 hộ nuôi chim cu gáy và chim bồ câu Pháp với tổng đàn trên 3.000 đôi chim sinh sản.

Theo các hộ chăn nuôi, chim bồ câu Pháp và chim cu gáy đều có ưu điểm dễ nuôi, phù hợp với quy mô hộ gia đình, không đòi hỏi diện tích chuồng trại lớn. Thức ăn chủ yếu là cám và các loại hạt như thóc, ngô, gạo..., giúp người nuôi chủ động nguồn thức ăn. Bên cạnh đó, hai loại chim này có khả năng sinh sản khá tốt, thời gian ấp trứng tương đối ngắn; chim non phát triển nhanh, sau khoảng 3 đến 4 tuần chăm sóc có thể tách khỏi chim bố mẹ hoặc xuất bán.

Ông Long Thanh Tùng, Trưởng Phòng Kinh tế xã Yên Bình cho biết: Mô hình nuôi chim bồ câu Pháp và chim cu gáy đang cho thấy hiệu quả kinh tế khá rõ nét. Để mô hình phát triển hiệu quả, phòng đã tham mưu UBND xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại, phòng, chống dịch bệnh; khuyến khích các hộ hỗ trợ nhau về kỹ thuật, con giống và tìm kiếm đầu ra. Thời gian tới, phòng tiếp tục theo dõi, nắm tình hình phát triển mô hình, hướng dẫn người dân chăn nuôi an toàn; đồng thời khuyến khích các hộ liên kết sản xuất, mở rộng quy mô phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thị trường.

Với những kết quả bước đầu và sự chủ động của các hộ dân, mô hình có triển vọng tiếp tục được nhân rộng, góp phần nâng cao giá trị chăn nuôi, tạo thêm nguồn thu và thúc đẩy phát triển kinh tế nông hộ trên địa bàn.