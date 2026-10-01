Quý III/2026, GRDP của Lào Cai tăng 10,58%

Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế 9 tháng.

Kết quả này phản ánh sự chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo của Tỉnh ủy, ban hành chính sách của HĐND tỉnh, điều hành của UBND tỉnh và nỗ lực của các cấp, ngành, doanh nghiệp trong tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Trong đó, công nghiệp - xây dựng đóng góp 3,60 điểm phần trăm; nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 0,89 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đóng góp 0,59 điểm phần trăm.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh kiểm tra thực địa, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án trên địa bàn.

Dù chịu sức ép từ giá vật tư, thức ăn chăn nuôi, chi phí vận chuyển tăng và giá bán sản phẩm chưa ổn định, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản vẫn tăng 5,12% (nông nghiệp tăng 5,38%; lâm nghiệp tăng 3,89%; thủy sản tăng 7,64%).

Kết quả này cho thấy hiệu quả từ việc triển khai các chính sách phát triển sản xuất, cùng sự chủ động của các địa phương trong tổ chức sản xuất, duy trì ổn định khu vực nông nghiệp - lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với sinh kế và đời sống người dân.

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng khá.

Công nghiệp và xây dựng tiếp tục tạo lực đẩy cho nền kinh tế. Sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, trong đó sản xuất và phân phối điện tăng 14,65%, đóng góp 1,52 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,33%, đóng góp 0,76 điểm phần trăm.

Sản xuất và phân phối điện tăng 14,65%, đóng góp 1,52 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Hoạt động xây dựng tăng 13,15%, đóng góp 0,93 điểm phần trăm. Đây là kết quả gắn với việc tỉnh tập trung chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm. Việc thúc đẩy đầu tư công, cùng với sự tham gia của doanh nghiệp, tiếp tục tạo sức lan tỏa tới nhiều ngành, lĩnh vực.

Dịch vụ là điểm sáng nổi bật nhất trong 9 tháng. Khu vực này ước tăng 9,65%, đóng góp 4,01 điểm phần trăm - cao nhất trong các khu vực kinh tế.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch diễn ra sôi động; các kỳ nghỉ lễ, sự kiện thu hút du khách tạo thêm động lực cho lưu trú, ăn uống, vận tải.

Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra sôi động, đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế 9 tháng.

Hoạt động thông quan tại các cửa khẩu quốc tế được duy trì ổn định, hỗ trợ lưu chuyển hàng hóa.

Các ngành có mức tăng khá gồm vận tải, kho bãi tăng 13,57%; bán buôn, bán lẻ tăng 10,62%; giáo dục và đào tạo tăng 11,06%; tài chính, ngân hàng tăng 8,85%.

Cùng với tăng trưởng, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng. Sau 9 tháng, khu vực này chiếm 37,58% GRDP, tăng đáng kể so với mức 35,37% cùng kỳ năm 2025. Dịch vụ chiếm 40,57%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 14,57%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 7,28%.

Các công trình, dự án được đẩy nhanh tiến độ, góp phần thúc đẩy hoạt động xây dựng trên địa bàn.

Những kết quả đạt được trong 9 tháng tạo đà để Lào Cai tiếp tục tăng tốc trong quý IV. Trọng tâm được đặt vào tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, phát triển thương mại - dịch vụ, du lịch và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, qua đó tạo thêm động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.