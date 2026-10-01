Thành phố Bắc Ninh bước vào chặng tăng tốc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 12,5%

Năm 2026 mang dấu mốc đặc biệt với Bắc Ninh khi địa phương chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 20/9/2026. (Nguồn: VGP)

Động lực từ công nghiệp, xuất nhập khẩu và đầu tư

Sau 9 tháng, bức tranh kinh tế Bắc Ninh tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng, trong đó công nghiệp - xây dựng giữ vai trò chủ đạo, chiếm 72,3% cơ cấu kinh tế; khu vực dịch vụ chiếm 19,1%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 5,8%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 2,8%.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục là một trong những động lực nổi bật của nền kinh tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2026 ước đạt 177,8 tỷ USD, đưa Bắc Ninh dẫn đầu cả nước. Trong đó, xuất khẩu đạt 87,5 tỷ USD, tăng 30,53% so với cùng kỳ; nhập khẩu đạt 90,3 tỷ USD, tăng 41,97%.

Thu hút đầu tư cũng duy trì kết quả tích cực. Trong 9 tháng, thành phố thu hút trên 18,5 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, trong đó thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đứng thứ 4 cả nước.

Nguồn lực cho phát triển tiếp tục được củng cố khi thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng ước đạt gần 68.000 tỷ đồng, bằng 94% dự toán năm. Riêng thu tiền sử dụng đất ước đạt 16.000 tỷ đồng, bằng 124,2% dự toán.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong quý III/2026 ước đạt 53.283 tỷ đồng, tăng 23,05%; lũy kế 9 tháng đạt khoảng 130.113 tỷ đồng, tăng 17,88% so với cùng kỳ năm trước.

Những kết quả này tạo nền tảng để Bắc Ninh bước vào quý IV/2026 với nguồn lực và động lực tăng trưởng tương đối rõ nét.

Đẩy nhanh đầu tư công, tạo thêm dư địa tăng trưởng

Năm 2026 mang dấu mốc đặc biệt với Bắc Ninh khi địa phương chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 20/9/2026.

Vị thế mới mở ra không gian phát triển rộng hơn, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với tốc độ tăng trưởng, chất lượng điều hành và khả năng huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Theo kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2026, Bắc Ninh được giao mục tiêu tăng trưởng GRDP 12,5%. Để tạo dư địa dự phòng trước những yếu tố bất lợi, kịch bản điều hành được xây dựng ở mức 13%.

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục được xác định là động lực chủ yếu, với mức tăng trưởng 15,71%, đóng góp 86,47% vào tăng trưởng chung theo kịch bản 13%. Ngành xây dựng được đặt kỳ vọng tăng trưởng rất cao, trở thành một trong những động lực đột phá của nền kinh tế.

Theo kịch bản điều hành, quý IV/2026, GRDP cần tăng 16,45% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng cần tăng 20,13%; riêng ngành xây dựng phải tăng 124,13%; công nghiệp tăng 14,7%, dịch vụ tăng 9,06%, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3%.

Các chỉ tiêu này cho thấy yêu cầu tăng tốc rất rõ trong chặng cuối năm, đặc biệt ở khu vực công nghiệp - xây dựng. Cùng với duy trì sản xuất, Bắc Ninh cần đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị và công trình giao thông, qua đó đưa thêm nguồn lực đầu tư vào nền kinh tế.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn, 9 tháng của năm, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

Ông yêu cầu các sở, ngành và địa phương tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, tăng thu ngân sách, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái và Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn trao đổi các nội dung xây dựng hạ tầng khu tái định cư Gia Bình với nhà đầu tư và đơn vị thi công sáng 28/9. (Nguồn: BaobacninhTV)

Trong chặng tăng tốc quý IV/2026, đầu tư công được thành phố xác định là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng.

Đến ngày 22/9, Bắc Ninh đã giải ngân hơn 13.564 tỷ đồng, đạt 58,04% kế hoạch vốn tỉnh giao chi tiết và 84,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu trừ số tiết kiệm 5%, tỷ lệ giải ngân đạt 88,66% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Thành phố tiếp tục yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân, rà soát từng dự án, từng mốc tiến độ và xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể theo từng tháng. Việc điều hành nguồn vốn được chú trọng theo hướng tập trung cho những dự án có khả năng triển khai và giải ngân tốt, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Cùng với đầu tư công, việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị và các công trình giao thông sẽ tạo thêm dư địa cho phát triển sản xuất, thu hút đầu tư và mở rộng năng lực kinh tế trong những năm tới.

Bắc Ninh cũng tiếp tục tăng cường xúc tiến đầu tư, mở rộng kết nối với cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Đầu tháng 7/2026, thành phố tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản; đồng thời dự kiến tổ chức các hội nghị gặp mặt doanh nghiệp Hàn Quốc, Trung Quốc trong tháng 9 và tháng 11. Các tổ xúc tiến và hỗ trợ đầu tư được thành lập nhằm tăng cường kết nối, kịp thời nắm bắt và hỗ trợ nhà đầu tư.

Theo ông Watanabe Takakazu, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Bắc Ninh đã tạo dựng được niềm tin để nhiều doanh nghiệp Nhật Bản lựa chọn đầu tư.

Để tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn, thành phố cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có chính sách thu hút nhân lực trình độ cao, đồng thời tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối với Hà Nội và Hải Phòng.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định trực tiếp tham gia livestream giới thiệu, bán hơn 300 sản phẩm nông sản, OCOP và đặc sản của Bắc Ninh. (Nguồn: Dân Việt)

Thúc đẩy khu vực dịch vụ, thương mại và tiêu dùng nội địa

Bên cạnh công nghiệp - xây dựng, Bắc Ninh đang thúc đẩy khu vực dịch vụ, thương mại và tiêu dùng nội địa, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm.

Từ tháng 9 đến hết năm 2026, Bắc Ninh tập trung tổ chức các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi và các khu công nghiệp; triển khai hội chợ, phiên chợ, điểm bán hàng Việt, đồng thời tổ chức các điểm bán hàng phục vụ công nhân, người lao động.

Các chương trình khuyến mại tập trung như “Tuần lễ khuyến mại”, “Tháng khuyến mại” được triển khai nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Bắc Ninh cũng đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử, nền tảng số; tăng cường xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, quảng bá sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng và OCOP.

Tại hội nghị giao ban với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường quý III/2026, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái yêu cầu tập trung cao cho mục tiêu tăng trưởng, tiếp tục thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu, dịch vụ và tiêu dùng; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sạch, đón đầu các dự án đầu tư lớn, chất lượng.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng; rà soát từng dự án, từng mốc tiến độ, xây dựng kế hoạch giải ngân hằng tháng và kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt.

Cùng với đó, tập trung xử lý các dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong bối cảnh mô hình đơn vị hành chính mới.

Quý IV/2026 vì thế trở thành chặng tăng tốc quan trọng của Bắc Ninh, không chỉ để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 12,5%, mà còn tạo nền tảng cho thành phố trực thuộc Trung ương phát huy không gian phát triển mới.

Với công nghiệp, xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng tiếp tục là những động lực chủ yếu, việc tổ chức thực hiện quyết liệt trong những tháng cuối năm sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả tăng trưởng của cả năm 2026 và bước chuyển sang giai đoạn phát triển mới.