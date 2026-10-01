Tạo thêm đầu ra cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

Chiều tối 1/10, tại Trung tâm Văn hóa Xứ Đông, thành phố Hải Phòng đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026.

Ông Trần Việt Hoà - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) phát biểu tại sự kiện.

Hội chợ diễn ra từ ngày 1 - 7/10/2026, thu hút gần 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia với gần 500 gian hàng. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện ngành Công Thương khu vực phía Bắc do Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP. Hải Phòng tổ chức.

Không chỉ giới thiệu các sản phẩm, thành tựu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của các địa phương, hội chợ còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối cung - cầu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và quảng bá thương hiệu cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Việt Hoà - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, thực hiện Chương trình công tác năm 2026, Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP. Hải Phòng tổ chức chuỗi sự kiện ngành Công Thương khu vực phía Bắc tại Hải Phòng.

Theo ông Trần Việt Hoà, việc lựa chọn Hải Phòng làm địa phương đăng cai có ý nghĩa thiết thực khi đây là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics quan trọng của khu vực phía Bắc, có hệ thống giao thông đa phương thức và khả năng kết nối mạnh với các trung tâm sản xuất, thị trường trong nước cũng như quốc tế.

Ông Nguyễn Hoàng Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP. Hải Phòng phát biểu tại sự kiện.

Trong không gian phát triển mới, những lợi thế về công nghiệp, cảng biển, logistics, khoa học - công nghệ và liên kết vùng tiếp tục tạo dư địa lớn để Hải Phòng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh, thông minh và có giá trị gia tăng cao.

Không chỉ riêng Hải Phòng, khu vực phía Bắc cũng là một không gian kinh tế - công nghiệp lớn, vừa tập trung nhiều trung tâm chế biến, chế tạo phát triển, vừa có nhiều địa phương giàu tiềm năng về nông - lâm sản, khoáng sản, nghề và làng nghề truyền thống.

Theo Cục trưởng Cục Công nghiệp, đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi liên kết từ nguyên liệu, sản xuất, chế biến đến logistics và thị trường. Khi các khâu được kết nối hiệu quả, tiềm năng của từng địa phương có thể được chuyển hóa thành năng suất, giá trị gia tăng và động lực tăng trưởng mới cho công nghiệp địa phương.

Trong tiến trình đó, hoạt động khuyến công tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Khuyến công không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ máy móc, thiết bị cho từng cơ sở sản xuất mà cần hướng tới mục tiêu tạo thêm năng lực sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho khu vực công nghiệp nông thôn.

Cùng với đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, việc phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và tăng cường xúc tiến thương mại được xác định là những mắt xích quan trọng để đưa sản phẩm đến gần hơn với thị trường, mở rộng đơn hàng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng.

Từ góc độ này, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trực tiếp giới thiệu năng lực, tìm kiếm đối tác và tiếp cận các cơ hội thị trường mới.

Ông Trần Việt Hoà đề nghị các Sở Công Thương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ khuyến công tiếp tục lựa chọn, hỗ trợ những sản phẩm có chất lượng, bản sắc và khả năng thương mại hóa; đồng thời gắn phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu với đổi mới công nghệ, thiết kế, tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại.

Theo ông, hiệu quả thực chất của chính sách khuyến công cần được thể hiện ở khả năng giúp sản phẩm địa phương đứng vững trên thị trường, mở rộng đơn hàng, thu hút thêm đầu tư, tạo thêm việc làm và giá trị mới cho khu vực công nghiệp nông thôn.

Đại biểu nhấn nút khai mạc hội chợ triển lãm.

Cùng quan điểm này, ông Nguyễn Hoàng Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP. Hải Phòng cho rằng công tác khuyến công cần ngày càng gắn chặt hơn với xúc tiến thương mại và phát triển thị trường.

Với quy mô gần 500 gian hàng, sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, hội chợ được kỳ vọng không chỉ tạo không gian quảng bá sản phẩm mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để sản phẩm gặp thị trường, nhà sản xuất gặp nhà phân phối và các đối tác có cơ hội tìm hiểu, kết nối trực tiếp với nhau.

Thông qua sự kiện, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời hình thành mối liên hệ chặt chẽ hơn giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa sản xuất và thương mại tại khu vực phía Bắc.

Theo Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, nếu những kết nối tại hội chợ tiếp tục được duy trì và phát triển sau sự kiện, doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội mở rộng thị trường, từng bước hình thành những mối liên kết bền vững giữa vùng nguyên liệu, sản xuất, thương mại và tiêu dùng.

“Thành công của hội chợ không chỉ nằm ở những gì diễn ra trong những ngày tổ chức, mà còn ở giá trị của những kết nối được duy trì sau khi hội chợ kết thúc”, ông Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh.

Đại biểu tham quan gian hàng tại hội chợ triển lãm.

Doanh nghiệp kỳ vọng mở rộng thị trường

Không khí kết nối, tìm kiếm thị trường cũng được thể hiện khá rõ tại các gian hàng ngay trong ngày khai mạc.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, ông Hoàng Văn Trung - nhà phân phối toàn miền Bắc sản phẩm của Công ty TNHH P&K Đồng Tháp cho biết, doanh nghiệp tham gia hội chợ trước hết với mong muốn giới thiệu những sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, có chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm trong thời gian diễn ra hội chợ. Thông qua việc trực tiếp gặp gỡ khách hàng, nhà phân phối và các đối tác, doanh nghiệp kỳ vọng có thể mở rộng thị trường, tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác trong nước cũng như kết nối với các đối tác ngoài nước.

Đại biểu tham quan gian hàng của Sở Công Thương Cao Bằng.

Theo ông Hoàng Văn Trung, những hội chợ có quy mô lớn và tập trung đông doanh nghiệp, cơ sở sản xuất từ nhiều địa phương tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm trực tiếp tới người tiêu dùng, đồng thời tìm hiểu nhu cầu thị trường và mở rộng mạng lưới phân phối.

Ở một gian hàng khác, đại diện gian hàng sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn cũng đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng kết nối thị trường của sự kiện.

Theo đại diện gian hàng, các sản phẩm công nghiệp nông thôn của địa phương có những đặc trưng riêng, song để mở rộng thị trường, ngoài nâng cao chất lượng sản phẩm còn cần thêm những kênh giới thiệu trực tiếp tới người tiêu dùng và các nhà phân phối.

Việc tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc vì vậy là cơ hội để sản phẩm của Lạng Sơn tiếp cận đông đảo khách tham quan, người tiêu dùng và các đối tác từ nhiều địa phương.

Đại diện gian hàng kỳ vọng, thông qua hội chợ, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Lạng Sơn sẽ được nhiều người tiêu dùng biết đến hơn, đồng thời mở thêm cơ hội giao thương, tìm kiếm đối tác và từng bước mở rộng thị trường trên phạm vi cả nước.

Từ những kỳ vọng của doanh nghiệp và địa phương có thể thấy, yêu cầu đối với hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm công nghiệp nông thôn đang ngày càng đi vào thực chất hơn. Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, doanh nghiệp cần những cơ hội để gặp đúng đối tác, tìm được nhà phân phối và thiết lập được những mối quan hệ thương mại có khả năng duy trì lâu dài.

Với gần 500 gian hàng, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026 tạo ra một không gian tập trung để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất từ nhiều địa phương cùng quảng bá sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu thị trường và kết nối với các đối tác.

Quan trọng hơn, như kỳ vọng của cơ quan quản lý và các doanh nghiệp tham gia, hiệu quả của hội chợ sẽ không chỉ được đo bằng lượng khách tham quan hay sản phẩm được giới thiệu trong 7 ngày tổ chức, mà còn bằng số lượng những kết nối, đơn hàng và cơ hội hợp tác được tiếp tục phát triển sau khi sự kiện khép lại.

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026 thu hút gần 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất tham gia với gần 500 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và thành tựu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của các địa phương. Sự kiện là một hoạt động trong chuỗi sự kiện ngành Công Thương khu vực phía Bắc do Bộ Công Thương phối hợp với UBND TP. Hải Phòng tổ chức.