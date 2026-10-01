Công đoàn PETROVIETNAM và LĐLĐ TP.HCM trao đổi kinh nghiệm hoạt động

Ngày 1/10, tại TP Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM đã tổ chức chương trình làm việc, trao đổi kinh nghiệm với đoàn công tác Công đoàn Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Công đoàn PETROVIETNAM).

Tham dự chương trình, về phía LĐLĐ TP.HCM có ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM; ông Võ Khắc Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM; cùng các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Thường vụ và đại diện các bộ phận chuyên môn.

Về phía Công đoàn PETROVIETNAM có ông Nguyễn Mạnh Kha, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM; ông Vũ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn PETROVIETNAM; cùng các Uỷ viên Ban Thường vụ, các ban Công đoàn PETROVIETNAM.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông tin về mô hình tổ chức, kết quả hoạt động và những chương trình chăm lo thiết thực dành cho đoàn viên, người lao động; đồng thời trao đổi kinh nghiệm trong quản lý đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, chuyển đổi số và đổi mới phương thức hoạt động sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.HCM, phát biểu tại buổi làm việc

Trao đổi tại chương trình, ông Võ Khắc Thái cho biết, LĐLĐ TP.HCM đang từng bước kiện toàn mô hình tổ chức, phân công lại nhiệm vụ và xây dựng phương thức quản lý phù hợp với địa bàn rộng, số lượng đoàn viên lớn, loại hình cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp đa dạng.

Quá trình sắp xếp tổ chức đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý đoàn viên, nắm bắt tình hình quan hệ lao động và hỗ trợ hoạt động của các công đoàn cơ sở. Việc tổ chức lại các bộ phận chuyên môn và các tổ công tác quản lý địa bàn phải bảo đảm hoạt động Công đoàn được duy trì liên tục, không để gián đoạn công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi người lao động.

LĐLĐ TP.HCM cũng chú trọng tăng cường phối hợp với các công đoàn ngành, công đoàn tập đoàn có đông đoàn viên, người lao động làm việc trên địa bàn. Qua đó, các bên có thể kịp thời trao đổi thông tin, hỗ trợ công đoàn cơ sở và phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Thông tin về hoạt động của PETROVIETNAM và Công đoàn Tập đoàn, ông Nguyễn Mạnh Kha cho biết, hệ thống các đơn vị thành viên PETROVIETNAM hoạt động trên nhiều địa bàn trong nước và ở nước ngoài. Trong đó, TP.HCM là một trong những địa bàn tập trung đông tổng công ty, đơn vị và người lao động của Tập đoàn.

Các đơn vị trong PETROVIETNAM được tổ chức theo nhiều mô hình như doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, liên doanh và doanh nghiệp có vốn góp, liên kết. Lực lượng lao động chủ yếu là cán bộ quản lý, kỹ sư và công nhân kỹ thuật cao, làm việc tại các nhà máy, công trình, dự án năng lượng, giàn khoan và đơn vị dịch vụ kỹ thuật.

PETROVIETNAM hiện hoạt động trong năm lĩnh vực cốt lõi gồm: tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; công nghiệp khí; công nghiệp điện; chế biến dầu khí; dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao. Trên nền tảng đó, Tập đoàn phát triển theo ba trụ cột là năng lượng, công nghiệp và dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao.

Ông Nguyễn Mạnh Kha, Chủ tịch Công đoàn Petrovietnam, phát biểu tại buổi làm việc

Theo ông Nguyễn Mạnh Kha, việc mở rộng phạm vi hoạt động từ dầu khí sang công nghiệp và năng lượng đặt ra yêu cầu đổi mới đối với tổ chức Công đoàn. Hoạt động Công đoàn không chỉ tập trung chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn phải đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, triển khai các công trình trọng điểm, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thời gian qua, Công đoàn PETROVIETNAM đã đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sáng tạo, gắn hoạt động Công đoàn với tiến độ, chất lượng và hiệu quả của các công trình, dự án trọng điểm. Nhiều sáng kiến của người lao động được ứng dụng vào thực tế, mang lại giá trị làm lợi cho doanh nghiệp và góp phần nâng cao năng suất lao động.

Công đoàn Tập đoàn cũng chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tạo môi trường giao lưu, tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ người lao động và lan tỏa những giá trị đặc trưng của văn hóa PETROVIETNAM.

Công tác phúc lợi được triển khai theo hướng lâu dài, gắn với điều kiện sinh hoạt của người lao động tại các nhà máy, công trường và dự án. Công đoàn PETROVIETNAM phối hợp với chuyên môn quan tâm đầu tư nhà ở, thiết chế văn hóa và công trình phúc lợi, hướng tới bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho người lao động ngay từ quá trình triển khai dự án.

Bên cạnh đó, Công đoàn PETROVIETNAM duy trì chương trình nghỉ dưỡng dành cho người lao động tiêu biểu, có sáng kiến và thành tích xuất sắc; tổ chức các hoạt động chăm lo trong Tháng Công nhân và những dịp lễ, Tết; đồng thời đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, phát huy truyền thống “Nghĩa tình PETROVIETNAM”.

Trong xây dựng quan hệ lao động, các cấp Công đoàn PETROVIETNAM chú trọng tổ chức đối thoại, thương lượng và nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể. Nhiều chế độ, chính sách có lợi hơn cho người lao động được đưa vào thỏa ước, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Công đoàn PETROVIETNAM cũng lựa chọn những phương thức hoạt động phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp công nghiệp - năng lượng, trong đó tập trung phát huy sáng kiến của người lao động, triển khai phong trào thi đua tại các công trình trọng điểm, chăm lo phúc lợi dài hạn và xây dựng đội ngũ người lao động có trình độ kỹ thuật cao.

Sau khi tìm hiểu thông tin về hoạt động của LĐLĐ TP.HCM, ông Nguyễn Mạnh Kha cho rằng, LĐLĐ Thành phố có nhiều mô hình, kinh nghiệm và cách làm hiệu quả, đặc biệt trong chuyển đổi số, số hóa công tác quản trị, quản lý đoàn viên và tổ chức hoạt động Công đoàn trên địa bàn có quy mô lao động lớn.

Công đoàn PETROVIETNAM mong muốn học tập kinh nghiệm của LĐLĐ TP.HCM trong đổi mới phương thức hoạt động, quản lý dữ liệu đoàn viên, đào tạo cán bộ, nắm bắt tình hình quan hệ lao động và xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Đồng thời, Công đoàn PETROVIETNAM đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp trong các hoạt động dành cho đoàn viên, người lao động tại những tổng công ty, đơn vị thành viên PETROVIETNAM đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM.

Liên đoàn Lao động TP.HCM tặng quà lưu niệm cho Công đoàn PETROVIETNAM

Công đoàn PETROVIETNAM tặng quà lưu niệm cho Liên đoàn Lao động TP.HCM

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Bùi Thanh Nhân cảm ơn đoàn công tác Công đoàn PETROVIETNAM đã dành thời gian tham gia chương trình, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thiết thực trong hoạt động Công đoàn và chăm lo người lao động. Ông Bùi Thanh Nhân khẳng định, LĐLĐ TP.HCM sẵn sàng đồng hành, trao đổi thông tin và phối hợp với Công đoàn PETROVIETNAM trong các nội dung phù hợp, hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ, thực chất và hiệu quả.

Ông Bùi Thanh Nhân: LĐLĐ TP.HCM sẵn sàng đồng hành, trao đổi thông tin và phối hợp với Công đoàn PETROVIETNAM trong các nội dung phù hợp, hướng tới xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ, thực chất và hiệu quả.

Qua trao đổi, hai bên thống nhất tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, mô hình và cách làm hiệu quả; tăng cường phối hợp trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, chuyển đổi số và xây dựng quan hệ lao động hài hòa.

Buổi làm việc góp phần tăng cường kết nối giữa LĐLĐ TP.HCM và Công đoàn PETROVIETNAM, tạo cơ sở để hai đơn vị hỗ trợ nhau trong hoạt động Công đoàn, hướng tới chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống, việc làm và quyền lợi của đoàn viên, người lao động.