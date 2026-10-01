Outlet khác trung tâm thương mại thế nào, vì sao Việt Nam muốn phát triển?

Ngày 23-9-2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2412/QĐ-BCT phê duyệt Đề án “Phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đề án xác định phát triển outlet nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy thương mại - dịch vụ - du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ Việt Nam.

Theo định hướng của Bộ Công Thương, outlet là mô hình bán lẻ tập trung nhiều thương hiệu, trong đó nhà sản xuất hoặc nhà phân phối bán trực tiếp sản phẩm tới người tiêu dùng với mức giá phù hợp với đặc thù của mô hình.

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Hàng hóa tại outlet có thể gồm sản phẩm tồn kho, hàng được sản xuất riêng cho hệ thống outlet hoặc một số sản phẩm có lỗi nhẹ nhưng vẫn đáp ứng điều kiện lưu thông theo quy định. Các nhóm hàng được định hướng phát triển gồm thời trang, thể thao, đồ gia dụng và nhiều sản phẩm của các thương hiệu phổ thông, trung cấp.

Mô hình hướng tới việc đưa nhiều thương hiệu về cùng một địa điểm, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm với mức giá phù hợp hơn. Theo định hướng mới, outlet hiện đại có thể được tích hợp trong các tổ hợp đa chức năng, với diện tích khoảng 15.000-50.000 m².

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, giai đoạn 2015-2025, bán lẻ Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 8-10%/năm. Trong khi đó, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng, tạo nhóm khách hàng vừa quan tâm thương hiệu, chất lượng, vừa nhạy cảm với giá - phân khúc phù hợp với mô hình outlet.

Du lịch mua sắm cũng là một động lực quan trọng. Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 21,2 triệu lượt khách quốc tế và 135,5 triệu lượt khách nội địa. Cơ quan quản lý nhận định hệ thống bán lẻ hiện nay vẫn còn dư địa để đáp ứng tốt hơn nhu cầu mua sắm chuyên biệt của du khách và gia tăng mức chi tiêu trong nước.

Mô hình outlet vì vậy được định hướng không chỉ là nơi bán hàng mà còn trở thành điểm đến mua sắm - du lịch - trải nghiệm. Một số thị trường như Nhật Bản, Thái Lan đã phát triển outlet gắn với cảnh quan, ẩm thực, vui chơi hoặc đặt tại những vị trí thuận lợi kết nối sân bay và các tuyến giao thông lớn.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho rằng outlet có thể mở rộng kênh phân phối, đồng thời giúp hàng Việt tiếp cận trực tiếp khách du lịch trong nước và quốc tế.

Đề án của Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam, đồng thời từng bước hoàn thiện khung pháp lý và tích hợp định hướng phát triển outlet vào quy hoạch, kế hoạch của các địa phương có tiềm năng.