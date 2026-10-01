Xây dựng bộ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng ngành Công Thương

Ưu tiên hoàn thiện thể chế, bảo đảm an ninh năng lượng

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2026, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đánh giá, trong 9 tháng đầu năm, toàn ngành đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại và năng lượng, góp phần giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là bảo đảm an ninh năng lượng.

Tuy nhiên, nhiệm vụ những tháng cuối năm vẫn còn nhiều áp lực. Theo các chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, sau 9 tháng, Bộ Công Thương còn 2/8 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu, gồm tổng công suất nguồn điện và tăng trưởng thương mại điện tử.

Trong khi đó, diễn biến thương mại quốc tế tiếp tục khó lường, cùng với áp lực lạm phát và tác động của biến đổi khí hậu, đòi hỏi ngành Công Thương phải chủ động hơn trong dự báo và điều hành.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng. (Ảnh: Báo Công Thương)

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu xây dựng bộ giải pháp điều hành cho quý IV trên cơ sở đánh giá cụ thể dư địa tăng trưởng của từng lĩnh vực. Trong bối cảnh các động lực truyền thống đang dần tiệm cận giới hạn, các đơn vị cần rà soát, nhận diện và khai thác thêm những động lực mới, qua đó tạo dư địa hoàn thành các mục tiêu năm 2026.

Về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Pháp chế bám sát kế hoạch quý IV, tập trung đơn giản hóa thủ tục, tháo gỡ các vướng mắc trong giải quyết công việc hành chính, phấn đấu hoàn thành đầy đủ các nhiệm vụ xây dựng pháp luật được giao.

Trong lĩnh vực công nghiệp và năng lượng, yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm nguồn cung trong mọi tình huống, không để xảy ra đứt gãy, thiếu năng lượng hoặc để giá năng lượng tăng cao, đồng thời phải gắn với lộ trình chuyển dịch năng lượng.

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó ưu tiên dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực trong quý IV/2026. Cùng với đó, hoàn thiện những nội dung còn tồn tại trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Đối với lĩnh vực địa chất, khoáng sản mới được tiếp nhận, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ chủ động nghiên cứu chức năng, nhiệm vụ của mình để phối hợp với Cục Địa chất và Khoáng sản, nhất là trong xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Đối với công nghiệp, Bộ trưởng yêu cầu đánh giá tổng thể bức tranh công nghiệp của đất nước để có cơ sở xây dựng, điều chỉnh chính sách phát triển phù hợp, trong đó chú trọng phát triển hệ thống khu công nghiệp.

Tạo thêm dư địa từ thị trường trong nước và xuất khẩu

Đối với thị trường trong nước, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, trong đó tập trung xây dựng Nghị định thay thế các nghị định hiện hành về kinh doanh xăng dầu và hoàn thiện các dự án luật liên quan.

Trong cơ cấu thương mại trong nước, mục tiêu tăng trưởng bán lẻ được đặt ra ở mức 14%. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung thúc đẩy tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh bán lẻ và tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, hội chợ; đồng thời phối hợp với Sở Công Thương các địa phương để triển khai hiệu quả tại từng địa bàn.

Bộ Công Thương đặt mục tiêu trong những tháng cuối năm kiểm soát nhập siêu dưới 10 tỷ USD. (Ảnh minh họa)

Đối với xuất nhập khẩu và phát triển thị trường nước ngoài, mục tiêu trong những tháng cuối năm là kiểm soát nhập siêu dưới 10 tỷ USD. Bộ trưởng yêu cầu khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đồng thời quản trị thị trường nước ngoài theo hướng dài hạn, mở rộng dư địa tại những thị trường còn tiềm năng.

Công tác phòng vệ thương mại tiếp tục được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Các đơn vị cần tăng cường cảnh báo sớm, chia sẻ thông tin và phối hợp với địa phương trong xử lý các vụ việc điều tra thương mại; đồng thời phối hợp với hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Với thương mại điện tử, Bộ trưởng yêu cầu phấn đấu đưa tăng trưởng lĩnh vực này đạt ít nhất 21%, đồng thời tận dụng hiệu quả hành lang pháp lý về thương mại để tạo điều kiện cho thị trường tiếp tục phát triển.

Đối với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, Bộ trưởng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động, thường xuyên cập nhật tình hình tại các thị trường, nhất là những địa bàn có đặc thù; tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các Thương vụ và các đơn vị trong nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường.

Bộ trưởng cũng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động tham mưu cho UBND địa phương trong tổ chức thực hiện, quy hoạch và bảo đảm sự đồng bộ với các quy hoạch của ngành Công Thương.

Về công tác truyền thông, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, chủ động thông tin về chính sách, kết quả hoạt động và đóng góp của ngành, trong đó chú trọng các kết quả cải cách thể chế, thủ tục hành chính, qua đó nâng cao hiệu quả truyền thông của Bộ trong những tháng cuối năm.