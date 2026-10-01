Không để khách hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong khuôn viên khách sạn

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến toàn cầu, một không gian lưu trú trong lành là "giấy thông hành" quan trọng để các cơ sở lưu trú Việt Nam tiếp cận các dòng khách cao cấp và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Hướng tới điều đó, năm 2025, Đà Nẵng có 13 khách sạn, khu nghỉ dưỡng (gọi chung là khách sạn) được vinh danh “Khách sạn tiêu biểu không khói thuốc”, trong đó có 5 cơ sở ở phường Hội An và 8 cơ sở tại nội đô thành phố.

Đoàn giám sát làm việc tại Khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Danang Beach Resort and Spa

Đoàn giám sát do Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hoá Nguyễn Văn Mười làm Trưởng đoàn; có sự phối hợp liên ngành của Vụ Pháp chế, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL), Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) và Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng.

Trong thời gian 4 ngày, Đoàn đã làm việc với 10 cơ sở lưu trú du lịch. Tại buổi làm việc với Đoàn giám sát, các khách sạn chia sẻ các mô hình quản trị liên quan đến thực hiện và tuyên truyền quy định “không thuốc lá” trong khách sạn. Điển hình là các khách sạn Minh Toàn Safi Ocean, Sanouva, Historic Hội An… với những biển cấm hút thuốc treo cố định dễ nhìn cùng thông điệp về tác hại của thuốc lá, bảo vệ sức khoẻ, giữ gìn môi trường nghỉ dưỡng trong lành...

Làm việc với các khách sạn, Phó Tổng Biên tập Báo Văn Hoá, Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Văn Mười khẳng định, mục tiêu của hoạt động giám sát không chỉ nhằm đánh giá kết quả mà còn là ghi nhận, cổ vũ, khuyến khích việc thực hiện tốt các tiêu chí của Chương trình, tuân thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đồng thời, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc của các khách sạn để tổng hợp, đề xuất giải pháp phù hợp, giúp chương trình ngày càng thiết thực và lan tỏa.

Một trong những nội dung được Đoàn giám sát nhấn mạnh là việc tuân thủ pháp luật liên quan đến việc nghiêm cấm mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Thông điệp tuyên truyền về tác hại của thuốc lá trên màn hình led tại Khách sạn Sanouva

Ông Nguyễn Văn Mười cho biết, Nghị quyết 173/2024/QH15 của Quốc hội khóa XV, được thông qua vào ngày 30.11.2024 chính thức cấm toàn diện việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cùng các loại khí, chất gây nghiện có hại từ năm 2025.

Bên cạnh đó, theo Luật Đầu tư 2025 (số 143/2025/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 11.12.2025, có hiệu lực từ ngày 1.3.2026, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng bị đưa vào danh mục ngành, nghề cấm đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP ngày 30.3.2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15.5.2026.

“Thực tế cho thấy, một số quốc gia vẫn chưa cấm sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Do đó, khi tới Việt Nam nhiều du khách không biết quy định cấm loại thuốc lá này trên toàn đất nước.

Để bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, khách sạn cần thông tin cho hướng dẫn viên dẫn đoàn, tập huấn nhân viên và tuyên truyền đến du khách ngay từ khi nhận phòng rằng việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại bất kỳ đâu trên lãnh thổ Việt Nam đều là hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp để khách sử dụng các sản phẩm này trong khuôn viên khách sạn, cơ sở có thể bị xem là đã chứa chấp hành vi vi phạm.

Biển cấm hút thuốc được in khổ to, gắn cố định trên tường tại Khu nghỉ dưỡng Hội An Historic

Theo quy định của Nghị định 90/2026/NĐ-CP, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền từ 3.000.000 - 5.000.000 đồng kèm theo biện pháp buộc tiêu hủy tang vật; chứa chấp người khác sử dụng tại địa điểm thuộc quyền quản lý bị phạt tiền từ 5.000.000 - 10.000.000 đồng”, Trưởng đoàn giám sát thông tin.

Kiến tạo và duy trì môi trường du lịch không thuốc lá không đơn thuần là sự tuân thủ các quy định hiện hành, mà còn mang tính chiến lược trong việc định vị hình ảnh du lịch quốc gia: văn minh, an toàn và vì sức khỏe cộng đồng. Bà Văn Thị Kiều, Giám đốc điều hành Khách sạn Minh Toàn Safi Ocean cho hay, đơn vị đã vận hành khách sạn không thuốc lá 10 năm qua, nhưng không ảnh hưởng đến việc kinh doanh. Nhiều khách khi đặt phòng yêu cầu phòng không có mùi thuốc lá, môi trường sạch sẽ, an toàn.

“Khi được xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá chúng tôi rất vui vì tiêu chí vận hành khách sạn của mình đã được các cơ quan đánh giá, ghi nhận. Mong rằng các khách sạn trên phạm vi toàn quốc đều triển khai thực hiện các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, hướng đến xây dựng môi trường du lịch thân thiện, xanh – sạch – đẹp”, bà Văn Thị Kiều chia sẻ.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của đoàn giám sát, đại diện các khách sạn cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện để thực hiện đúng quy định của luật, bổ sung các biển báo cấm thuốc lá điện tử, cấm thuốc lá nung nóng.

Bên cạnh đó, đào tạo, tập huấn nhân viên ứng phó với những tình huống khách cố tình vi phạm hút thuốc lá ở những điểm cấm, tiến hành xử phạt, yêu cầu khách bồi thường về những thiệt hại (vệ sinh, thời gian phòng nghỉ không kinh doanh được vì mùi thuốc lá…) do khách gây ra…

Ngày 22.9, Báo Văn Hoá phối hợp với Quỹ Phòng bệnh tổ chức lễ phát động Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026.

Theo Thể lệ, tất cả các loại hình khách sạn có đăng ký kinh doanh trên phạm vi toàn quốc đều có thể tham gia Chương trình.

Khách sạn tham gia gửi hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp qua đường bưu điện, ngoài phong bì ghi rõ: Hồ sơ tham dự Chương trình Bảng xếp hạng “Khách sạn tiêu biểu không thuốc lá” lần thứ II năm 2026.

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 30.10.2026 (Tính theo dấu bưu điện).

Địa điểm: Báo Văn Hóa, tầng 4, số 141 Nguyễn Thái Học, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội.