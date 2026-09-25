Trẩy hội trăng rằm, chắp cánh ước mơ

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizade; GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam, Chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia; NSND Lệ Ngọc, Chi hội trưởng Chi hội Nữ trí thức khối Văn hóa Nghệ thuật, Viện phó Viện Di sản Văn hóa Dân tộc cùng cùng đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật.

Toàn cảnh chương trình. (Ảnh: Yến Vi)

Phát biểu mở đầu, NSND Lệ Ngọc, Trưởng Ban tổ chức chương trình nhấn mạnh, Trung thu không chỉ là ngày hội của trẻ thơ, mà còn là dịp để mỗi người trở về với những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, nhớ về cội nguồn và trao truyền những giá trị ấy cho thế hệ mai sau.

Dẫn lại lời Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Sử là cội nguồn”, NSND Lệ Ngọc cho rằng lịch sử vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay, trong mỗi gia đình và trong cách cộng đồng gìn giữ ký ức, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Theo NSND Lệ Ngọc, từ nhiều mùa Trung thu qua, Ban Tổ chức luôn dành những phần quà gửi tới thiếu nhi là con em các gia đình thương binh, liệt sĩ. Dù giá trị vật chất không lớn, mỗi phần quà là lời tri ân gửi tới những gia đình đã chịu nhiều mất mát.

NSND Lệ Ngọc, Trưởng Ban tổ chức chương trình chia sẻ động lực thực hiện chương trình. (Ảnh: Yến Vi)

Qua đó, chương trình mong muốn để các em cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương của cộng đồng, đồng thời hiểu hơn về gia đình, quê hương và những hy sinh góp phần làm nên cuộc sống bình yên hôm nay.

Là một nghệ sĩ, NSND Lệ Ngọc chia sẻ mong muốn dùng nghệ thuật để lan tỏa những giá trị tích cực, gieo vào tuổi thơ những câu chuyện về lòng biết ơn, tình yêu quê hương và sự sẻ chia. Bà nhấn mạnh, truyền thống chỉ có thể được gìn giữ khi có người nhớ, người kể, người trao truyền và thế hệ tiếp nối.

Các tiết mục văn nghệ tại “Trẩy hội trăng rằm” 2026. (Ảnh: Yến Vi)

40 em nhỏ đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Ninh Bình và Hải Phòng nhận quà tại chương trình. (Ảnh: Yến Vi)

Thông qua những vở hài kịch, những tiết mục văn nghệ cho các em thiếu nhi, chương trình “Trẩy hội trăng rằm” đã mang đến một đêm Trung thu ấm áp, giàu màu sắc văn hóa. Qua đó, mỗi em nhỏ có thêm những ký ức đẹp về Tết Trung thu và nuôi dưỡng những ước mơ trong hành trình trưởng thành.