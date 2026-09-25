Bắc Ninh: Rộn ràng “Đêm hội trăng rằm” tại phường Võ Cường

Tối 25/9, phường Võ Cường tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2026 với chủ đề “Vầng trăng cổ tích - Nâng cánh ước mơ”. Dự chương trình có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Thành Đoàn Bắc Ninh và lãnh đạo phường Võ Cường.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng (đứng giữa) cùng các đại biểu trao xe đạp cho các em học sinh.

Tham gia chương trình, các em thiếu nhi được hòa mình vào nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Ô ăn quan, đi cầu khỉ, đi cà kheo, nhảy sạp, bịt mắt đập trống, kéo co... Đặc biệt, tại khu vực “Em tập làm đèn Trung thu”, các em có cơ hội tự tay làm những chiếc đèn lồng, hiểu thêm về nét đẹp văn hóa truyền thống của Tết Trung thu. Không gian chụp ảnh lưu niệm với chủ đề “Thiếu nhi phường Võ Cường vui Tết Trung thu” cũng thu hút đông đảo các em nhỏ và phụ huynh tham gia, tạo nên không khí rộn ràng, phấn khởi.

Các đại biểu trao quà cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Tại chương trình, phường Võ Cường trao 60 suất quà và 10 xe đạp cho trẻ em và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà được trao đúng dịp Trung thu là sự quan tâm, động viên thiết thực, góp phần giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thêm niềm vui, tự tin đến trường, nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Đêm hội trăng rằm diễn ra sôi nổi với chương trình văn nghệ đặc sắc, các tiết mục xiếc, ảo thuật, đố vui giao lưu và phần trao giải “Mâm cỗ Trung thu đẹp” cho các tổ dân phố. Trong không khí vui tươi, các em cùng nhau tham gia phá cỗ Trung thu.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Thông qua chương trình, phường Võ Cường mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi; đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần để mỗi thiếu nhi trên địa bàn được đón Tết Trung thu vui tươi, an toàn, trọn vẹn, có thêm động lực nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.