Đón 10 liệt sĩ trở về với đồng đội trên đất Điện Biên

Ngày 25/9, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa (tỉnh Điện Biên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại khu vực Him Lam, phường Điện Biên Phủ.

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Quân khu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 và đồng chí Cao Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và nhân dân đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao; dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân những người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Trong lời điếu truy điệu, Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Hơn 70 năm đã trôi qua kể từ ngày Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, nhưng sự hy sinh của những người con ưu tú trên chiến trường năm xưa vẫn được các thế hệ hôm nay khắc ghi. Việc tìm kiếm, quy tập từng hài cốt liệt sĩ không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là nghĩa tình sâu nặng đối với những người đã nằm lại trên mảnh đất Điện Biên.

Theo Đại tá Dương Quốc Long, trong những trận chiến đấu ác liệt trên chiến trường Điện Biên Phủ, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã gác lại tuổi thanh xuân, gia đình và những ước vọng riêng để bước vào trận tuyến. Sự hy sinh của các anh góp phần làm nên thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ, tạo nên mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc.

Việc đưa các hài cốt liệt sĩ trở về với đồng đội hôm nay tiếp tục khẳng định sự tri ân của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Điện Biên truy điệu, an táng 10 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Từ những thông tin quý giá của nhân dân

Trước đó, ngày 21/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức khai quật, quy tập 10 hài cốt liệt sĩ tại phường Điện Biên Phủ. Trong đó, 9 hài cốt được quy tập tại khu vực Nghĩa trang Nhân dân Him Lam và 1 hài cốt tại khu vực vườn nhà dân thuộc tổ dân phố Him Lam.

Đây là kết quả từ quá trình tiếp nhận thông tin do nhân dân cung cấp, kết hợp với khảo sát thực địa, xác minh, đối chiếu hồ sơ, nhân chứng và các nguồn dữ liệu liên quan.

Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ được thực hiện trang trọng theo nghi thức quân đội. Ảnh Bộ CHQS tỉnh Điện Biên

Theo thông tin từ tỉnh Điện Biên, ông Hoàng Thanh Hưng, ở phố Độc Lập, phường Điện Biên Phủ, đã chủ động cung cấp thông tin về 9 phần mộ bộ đội được chôn cất tại khu vực Nghĩa trang Nhân dân Him Lam. Những phần mộ này được phát hiện từ khoảng năm 2012, khi một nhóm thợ xây đào móng nhà tại khu vực chân đồi Him Lam.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo tiếp nhận thông tin từ gia đình bà Trần Thị Ánh, ở tổ 19 Him Lam, về một hài cốt liệt sĩ tại khu đất của gia đình. Một số di vật được phát hiện cùng hài cốt gồm túi đựng súng ngắn và các mảnh vải bộ đội.

Từ các thông tin trên, Ban Chỉ đạo đã phân công lực lượng phối hợp với chính quyền phường Điện Biên Phủ và các địa bàn liên quan tiến hành xác minh, đối chiếu, kiểm chứng. Sau khi có đủ căn cứ và cơ sở thực tiễn, lực lượng chức năng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập 10 hài cốt liệt sĩ.

Quá trình khai quật, cất bốc và thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN được thực hiện cẩn trọng, đúng quy trình chuyên môn, tạo cơ sở cho việc xác định danh tính các liệt sĩ trong thời gian tới. Sau khi quy tập, 10 hài cốt được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ Tông Khao để tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Tại buổi lễ, các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân đã thành kính tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, thực hiện các nghi thức an táng theo phong tục và quy định.

Thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục phối hợp với các lực lượng, nhân chứng, gia đình và nhân dân để rà soát, khảo sát, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính những liệt sĩ còn nằm lại trên các chiến trường năm xưa. Đây là nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, lâu dài, thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của các thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.