TP.HCM: Không gian nghệ thuật đa giác quan thu hút giới trẻ

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội 2026, những câu chuyện về Hà Nội xưa, về nghề truyền thống, thời trang, nghệ thuật và con người đang được đánh thức. Từ đó, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa.