TP.HCM: Không gian nghệ thuật đa giác quan thu hút giới trẻ
Nằm trong khuôn khổ chương trình đại nhạc hội ngoài trời The Siren World Opens diễn ra tại Công viên Sáng tạo TP.HCM trong hai ngày 25 - 26/9/2026, ngôi nhà triển lãm Immersive House mang đến không gian nghệ thuật đa giác quan lấy cảm hứng từ miền đại dương bí ẩn của nàng tiên cá Siren. Bốn căn phòng tái hiện thác nước vô tận, khu vườn kỳ ảo, thế giới đại dương và vũ trụ ánh sáng trở thành những tọa độ "săn ảnh" dành cho giới trẻ.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/tphcm-khong-gian-nghe-thuat-da-giac-quan-thu-hut-gioi-tre-post1879603.tpo