Trao niềm vui cùng em
Nhân dịp Tết Trung thu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức chương trình “Tết Trung thu-Trao niềm vui cùng em” tại xã Kim Phú nhằm động viên, chia sẻ với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chương trình diễn ra tại Trường tiểu học số 2 Kim Phú với sự tham gia của hơn 360 học sinh. Ban tổ chức đã trao 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 6 xe đạp cho các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 105 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được trao quà, gồm tiền mặt và bánh trung thu.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202609/trao-niem-vui-cung-em-84e1f1a/