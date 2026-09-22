Trao niềm vui cùng em

Các em học sinh được trao quà Trung thu tại chương trình - Ảnh: LT

Chương trình diễn ra tại Trường tiểu học số 2 Kim Phú với sự tham gia của hơn 360 học sinh. Ban tổ chức đã trao 50 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng 6 xe đạp cho các em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 105 học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được trao quà, gồm tiền mặt và bánh trung thu.

Các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tặng xe đạp - Ảnh: L.T