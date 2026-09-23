Từ 5/10, trường hợp người cao tuổi nào được nhận mức trợ cấp 1.620.000 đồng/người

Về vấn đề này, báo Tin tức và Dân tộc thông tin như sau: Theo Điều 6 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP được trợ cấp xã hội hằng tháng với mức bằng mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 335/2026/NĐ-CP là 540.000 đồng/tháng nhân với hệ số tương ứng quy định như sau:

Đối với đối tượng quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP: Hệ số 1,5 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi. Hệ số 2,0 đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 5 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP từ đủ 75 tuổi trở lên. Hệ số 3,0 đối với đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP.

Chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng.

Dẫn chiếu đến Điểm b Khoản 5 Điều 5 Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định đối tượng người cao tuổi được hưởng trợ cấp hằng tháng như sau:

Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Như vậy, từ ngày 5/10/2026 (thời điểm Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực), người cao tuổi được nhận 1.620.000 đồng/người (3,0 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội) tiền trợ cấp xã hội hằng tháng khi thuộc hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.