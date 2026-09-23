Hơn 200 chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình

Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, BVDC2.8 được tổ chức với 70 quân nhân, gồm 63 cán bộ, nhân viên chính thức và 7 nhân sự dự bị, được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và kinh nghiệm của các thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ tại Nam Xu-đăng.

Học viện Quân y chủ trì, phối hợp với Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện chuyên môn, tập trung vào cấp cứu, hồi sức, xử trí chấn thương, các bệnh thường gặp tại địa bàn; tổ chức, vận hành bệnh viện trong điều kiện dã chiến; vận chuyển y tế và phối hợp trong môi trường đa quốc gia. Ngày 17/7/2026, BVDC2.8 được bàn giao về Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam để thống nhất quản lý, chỉ huy, điều hành và tiếp tục hoàn thiện các nội dung chuẩn bị trước khi triển khai.

Đối với ĐCB5, đơn vị được tổ chức với 203 quân nhân, gồm 184 cán bộ, nhân viên chính thức và 19 nhân sự dự bị, được tuyển chọn từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, lên đường thay thế ĐCB4 tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp với Binh chủng Công binh và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện sát chức năng, nhiệm vụ của đội, tập trung vào tổ chức thi công, xây dựng, sửa chữa đường cơ động, công trình, cơ sở hạ tầng; vận hành, khai thác, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị công binh; bảo đảm kỹ thuật và xử trí tình huống trong điều kiện địa hình, thời tiết phức tạp. Các phân đội tổ chức diễn tập tổng hợp, huấn luyện tiền triển khai, cập nhật tình hình địa bàn, quy định của Liên hợp quốc và phái bộ; nghiên cứu, tiếp thu kinh nghiệm của ĐCB4 và các thê đội trước, nhất là về tổ chức, chỉ huy, quản lý lực lượng, khai thác trang thiết bị, bảo đảm an ninh, an toàn. Cùng với đó, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, phụ tùng và hàng hóa được rà soát, đồng bộ, bổ sung; công tác bàn giao nhiệm vụ, cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu và kinh nghiệm giữa hai đội được chuẩn bị chặt chẽ.

Từ tổ chức lực lượng, huấn luyện chuyên môn, huấn luyện tiền triển khai đến bảo đảm trang thiết bị, hậu cần, kỹ thuật và phương án triển khai, các nội dung chuẩn bị cho BVDC2.8 và ĐCB5 đều được thực hiện sát yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm từng địa bàn. Đến thời điểm lên đường, hai đơn vị đã hoàn thành các nội dung huấn luyện, kiểm tra, đánh giá mức độ sẵn sàng; tổ chức, biên chế được kiện toàn, các mặt bảo đảm cơ bản đầy đủ. Cùng với năng lực chuyên môn, cán bộ, nhân viên hai đơn vị được chú trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, ngoại ngữ, kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế, khả năng thích ứng, phối hợp và xử trí các tình huống phát sinh; quán triệt nghiêm pháp luật Việt Nam, kỷ luật Quân đội, quy định của Liên hợp quốc, phái bộ và pháp luật nước sở tại.

Đại diện cán bộ, nhân viên BVDC2.8 và ĐCB5 phát biểu tại Lễ xuất quân BVDC2.8 và ĐCB5 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Thượng tá Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Giám đốc BVDC2.8 khẳng định quyết tâm tiếp nối, phát huy kinh nghiệm của các lực lượng đi trước; chấp hành nghiêm các quy định, giữ vững đoàn kết, bảo đảm an ninh, an toàn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với mỗi cán bộ, nhân viên, hành trang lên đường không chỉ là kiến thức, kỹ năng chuyên môn mà còn là ý thức về trách nhiệm của người quân nhân Việt Nam khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Trên mỗi bộ quân phục là Quốc kỳ Việt Nam; phía sau mỗi cán bộ, nhân viên là sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân đội, đồng đội và gia đình. Đó là động lực để hai đơn vị sẵn sàng vượt qua khó khăn, thích ứng với điều kiện địa bàn, phối hợp với lực lượng các nước thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

BVDC2.8 và ĐCB5 lên đường thực hiện nhiệm vụ tiếp tục đánh dấu bước phát triển về năng lực tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam, từ tổ chức lực lượng, huấn luyện, bảo đảm đến thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ. Mỗi cán bộ, nhân viên Việt Nam tại phái bộ không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn góp phần thể hiện hình ảnh người quân nhân Việt Nam trong môi trường quốc tế, đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.