Vun đắp lòng tin, đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiến xa hơn

Chủ tịch Hội đồng quản trị của Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ) Henry Fernandez bày tỏ vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến phát biểu chính sách tại Hiệp hội.

Ông Henry Fernandez nhấn mạnh Việt Nam có mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nền kinh tế lớn, trong đó có Hoa Kỳ, cũng sở hữu một mạng lưới các hiệp định thương mại tự do rộng lớn, mang lại quyền tiếp cận rộng rãi tới các thị trường nước ngoài; đồng thời cũng đánh giá cao vai trò của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những cải cách mạnh mẽ, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham dự buổi phát biểu chính sách. ﻿Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Nhân dịp này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Henry Fernandez đã trao tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Huy chương của Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ). Đây là phần thưởng cao quý nhất của Hiệp hội dành cho những cá nhân thể hiện tinh thần quốc tế có trách nhiệm và có đóng góp mở rộng hiểu biết của công chúng về các đề quốc tế.

Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Hoa Kỳ (FPA) là một diễn đàn đối ngoại uy tín hàng đầu của Hoa Kỳ. Hơn một thế kỷ qua, FPA đã góp phần đưa chính sách đối ngoại đến gần hơn với công chúng, tạo không gian đối thoại uy tín về những vấn đề lớn của Hoa Kỳ và của thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Phát biểu chính sách tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Hiệp hội đã dành tặng Huy chương của Hiệp hội, tôn vinh tinh thần quốc tế có trách nhiệm. Đây còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam vào hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới cũng như quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ góc nhìn của Việt Nam về 3 vấn đề: Trách nhiệm trước những thay đổi đang diễn ra trên thế giới; Điều gì đã đưa Việt Nam và Hoa Kỳ từ quá khứ đến quan hệ hôm nay; Trách nhiệm chung để đưa quan hệ hai nước tiến xa hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, mở ra cơ hội phát triển to lớn. Bên cạnh đó, thế giới vẫn đang đối mặt với nhiều bất ổn. Trước thực tế đó, tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, đều có chung trách nhiệm đối với hòa bình, ổn định và phát triển của toàn nhân loại. Các nước có ảnh hưởng lớn cần có đóng góp tương xứng; các nước vừa và nhỏ cần chủ động đề xuất sáng kiến, tham gia giải quyết những vấn đề chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đối với quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định chúng ta càng thấy rõ giá trị của tinh thần trách nhiệm. Để trở thành Đối tác chiến lược toàn diện như ngày hôm nay, hai nước đã phải vượt qua những mất mát, khác biệt và thiếu lòng tin.

Với tinh thần nhân đạo và trách nhiệm, Việt Nam đã rất thiện chí và tích cực hợp tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA) từ nhiều năm trước khi bình thường hóa quan hệ. Những nỗ lực bền bỉ ấy đã góp phần giúp hàng trăm gia đình Hoa Kỳ tìm lại người thân.

Về phía Hoa Kỳ, những người từng tham chiến tại Việt Nam như Thượng nghị sĩ John McCain, John Kerry, cựu binh Bobby Muller… và nhiều người bạn khác đã đi đầu mở đường cho bình thường hóa quan hệ và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước. Bài học lớn từ chặng đường đó là tinh thần trách nhiệm, tôn trọng lẫn nhau có thể giúp các quốc gia vượt qua những khác biệt sâu sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ Việt Nam xác định cần tiếp tục kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Đảng và Nhà nước Việt Nam chủ trương thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa; mong muốn làm sâu sắc quan hệ với các nước, trong đó xác định Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu.

Những đổi thay của thế giới hôm nay đòi hỏi hai nước nhìn xa hơn những gì đã đạt được. Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cần đóng góp thiết thực hơn vào mục tiêu phát triển, an ninh và thịnh vượng của mỗi nước.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh những phương hướng lớn. Trước hết, hai nước giữ đà quan hệ, tạo nền tảng chính trị ổn định, lâu dài thực sự xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng Việt Nam và Hoa Kỳ cần làm sâu sắc hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, tạo thêm giá trị mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tiếp tục phát huy giá trị rất riêng của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ qua quá trình hàn gắn và hòa giải thành nền tảng xã hội bền vững. Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác tích cực, hiệu quả tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam.

Ông mong Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành trong xử lý dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật; chia sẻ hồ sơ chiến trường, thông tin lưu trữ và hỗ trợ giám định ADN phục vụ “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị nâng tầm phối hợp khu vực và toàn cầu, cùng đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển; khẳng định, hai nước có nhiều dư địa để làm sâu sắc hợp tác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ chặng đường nhiều thăng trầm của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ cho thấy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước vừa phục vụ thiết thực lợi ích của nhân dân mỗi nước, vừa đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Trách nhiệm của chúng ta là giữ gìn thành quả đó, kiên trì vun đắp lòng tin và biến những cam kết hợp tác thành kết quả cụ thể cho người dân...