Xe cộ chật vật len lỏi qua cầu Mai Lĩnh trên quốc lộ 6

Khoảng 10 ngày trở lại đây, cứ 6h sáng hàng ngày, anh Lê Khánh ở Chương Mỹ đã phải ra khỏi nhà để có thể kịp qua cầu Mai Lĩnh trên quốc lộ 6 trước khung giờ cao điểm tránh ùn tắc. Nhưng thời gian gần đây, dù mới hơn 6h sáng thì khu vực quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh hướng về Hà Đông đã tắc dài.

“Nhất là những hôm mưa gió như thời gian qua, tôi chôn chân trước cầu Mai Lĩnh hơn 2 tiếng đồng hồ mà không thể qua được. Bất lực và mệt mỏi, tôi đã quay ngược trở về nhà và xin nghỉ”, anh Khánh phản ánh.

Dòng người ken đặc khu vực qua cầu Mai Lĩnh trên quốc lộ 6

Cũng theo anh Khánh, muốn lưu thông thông thoát qua khu vực cầu Mai Lĩnh người dân chỉ có thể đi vào nửa đêm hoặc tờ mờ sáng.

“Thời điểm trước thì chưa ùn tắc đến như vậy, chỉ hơi ùn ứ vào các khung giờ cao điểm sáng và chiều trong ngày. Nhưng thời gian gần đây thì ùn tắc nghiêm trọng, cả đoạn đường như ma trận, xe máy, ô tô đan xen chằng chịt, chỉ nghĩ đến thôi đã hết muốn đi làm” anh Khánh chia sẻ.

Phương tiện gần như đứng im tại chỗ vào khung giờ cao điểm sáng

Nhất là mấy ngày gần đây, sau trận mưa lớn kéo dài trên địa bàn Hà Nội nước sông Đáy dâng cao, các cầu Đại Thành, cầu 72 và cầu Tân Phú hạn chế lưu thông nên phương tiện chuyển hướng, dồn về quốc lộ 6 qua cầu Mai Lĩnh để vào trung tâm thành phố khiến tình trạng ùn tắc càng đáng ngại.

Lực lượng CSGT phối hợp với CAP điều tiết giao thông cả 2 đầu cầu để giảm ùn tắc

Dù lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với công an phường sở tại có mặt, điều tiết giao thông cả 2 đầu cầu phía Yên Nghĩa và Chương Mỹ, tình hình ùn tắc có giảm bớt nhưng do lượng phương tiện quá đông, cầu Mai Lĩnh lại đang triển khai thi công ngay bên cạnh khiến cho tuyến đường bị thắt cổ chai, phương tiện dồn lại như mắc kẹt.

Nhưng do lưu lượng phương tiện đông đúc dồn về trong khi cầu Mai Lĩnh bị thắt cổ chai nên ùn tắc càng kéo dài

Thông tin với phóng viên, đại diện Sở Xây dựng cho biết, khu vực cầu Mai Lĩnh trên quốc lộ 6 hiện do ảnh hưởng bởi 2 dự án lớn cùng đang triển khai thi công là Vành đai 4 và mở rộng quốc lộ 6 đoạn Hà Đông- Xuân Mai, trong đó có mở rộng cầu Mai Lĩnh. Việc thi công 2 dự án đã gây ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực.

Nhiều người phải xuống đi bộ để vượt qua khu vực cầu Mai Lĩnh

Cũng theo Sở Xây dựng, lực lượng liên ngành đã nhiều lần họp, đưa ra các phương án phân luồng, điều tiết giao thông qua đây nhưng tuyến quốc lộ 6 từ Chương Mỹ về Hà Đông là tuyến đường độc đạo, việc phân luồng giao thông cũng chỉ giúp giảm bớt áp lực mà khó xoá bỏ được tình trạng ùn tắc.

Dòng phương tiện ùn ùn qua khu vực cầu Mai Lĩnh, quốc lộ 6

Đại diện Sở Xây dựng cho rằng, để xử lý tình trạng ùn tắc qua cầu Mai Lĩnh giải pháp căn cơ nhất là đẩy nhanh tiến độ mở rộng cầu Mai Lĩnh và Vành đai 4.

Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư cả 2 dự án trên là Ban QLDA công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, dự án Vành đai 4 hợp phần 2.1 theo tiến độ sẽ thông xe vào dịp 10/10 tới đây, còn dự án mở rộng quốc lộ 6 sẽ thông xe vào quý I-2027.