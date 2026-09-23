Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao văn kiện hợp tác tại Liên hợp quốc

Các địa phương tại TP Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công khi quỹ thời gian còn lại của năm không nhiều. Chủ đầu tư từng bước đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết bài toán liên quan đến vướng mắc mặt bằng, nguồn vật liệu, thủ tục và nguy cơ gián đoạn thi công do mùa mưa bão đến gần để tìm cách tháo gỡ. Bằng quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, thành phố cũng yêu cầu sở, ngành và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các mũi đột phá nhằm "chạy nước rút".