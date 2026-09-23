Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao văn kiện hợp tác tại Liên hợp quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện, thoả thuận hợp tác của Việt Nam với các cơ quan của Liên hợp quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện, thoả thuận hợp tác của Việt Nam với các cơ quan của Liên hợp quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện, thoả thuận hợp tác của Việt Nam với các cơ quan của Liên hợp quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện, thoả thuận hợp tác của Việt Nam với các cơ quan của Liên hợp quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện, thoả thuận hợp tác của Việt Nam với các cơ quan của Liên hợp quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao văn kiện, thoả thuận hợp tác của Việt Nam với các cơ quan của Liên hợp quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN