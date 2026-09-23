Phước Trà ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro và địa bàn

Trung tá Thiều Quang Ánh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Trà chỉ mực nước lũ năm 2025 tại khu vực ngầm Khe Trót. Ảnh: N.ĐOAN

Lường trước nguy cơ

Cuối năm 2024, mưa lớn khiến ta luy sau khu dân cư Nà Nổ (thôn Gia Cao, xã Phước Gia cũ, nay là xã Phước Trà) xuất hiện vết nứt, sụt lún dài khoảng 30m, có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của 30 hộ dân/163 nhân khẩu đồng bào dân tộc thiểu số.

Cấp có thẩm quyền phải công bố tình huống khẩn cấp. Trước tình hình đó, Ban nhân dân thôn Gia Cao phối hợp với UBND xã kiểm tra thực tế, tổ chức sơ tán toàn bộ người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Tháng 4/2025, công trình xử lý sạt lở mái ta luy phía sau khu dân cư Nà Nổ với tổng vốn đầu tư hơn 3,7 tỷ đồng được khởi công, đến nay công trình đã hoàn thành.

Theo ông Hồ Ngọc Xơ, Trưởng thôn Gia Cao, bà con đã an tâm, ổn định cuộc sống khi nguy cơ sạt lở mái ta luy sau khu dân cư Nà Nổ đã được khắc phục bằng giải pháp công trình. Tuy nhiên, việc theo dõi sát sao hiện trường khi có mưa lớn hay xây dựng phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn trong tình huống khẩn cấp đã được thôn và xã chuẩn bị, không chủ quan trong ứng phó với thiên tai, sạt lở đất.

Tại khu vực ngầm Khe Trót (thôn Trà Nhan), cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Trà vừa dựng các trụ cọc ở hai đầu ngầm, sẵn sàng kết nối dây cáp, bè mảng làm phương tiện vận chuyển người bệnh, nhu yếu phẩm khi có mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt.

Có mặt tại hiện trường chỉ huy lực lượng thi công, Trung tá Thiều Quang Ánh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Trà cho biết, qua khảo sát nắm tình hình, trên địa bàn xã có 4 điểm thường xảy ra ngập lụt, chia cắt nếu mưa lớn kéo dài, gồm ngã 3 Đầu Heo (thôn Trà Nô); ngầm Khe Trót và cầu Khe Vin (thôn Trà Nhan) và cầu Bản ở thôn Gia Cao; mỗi nơi thường ngập sâu từ 7 - 10m và chia cắt khoảng 300m.

Công trình xử lý sạt lở mái ta luy phía sau khu dân cư Nà Nổ đã thi công hoàn thành. Ảnh: N.ĐOAN

“Để bảo đảm ứng cứu, tiếp cận các điểm bị chia cắt, UBND xã giao Ban Chỉ huy Quân sự xã chuẩn bị và xây dựng các trụ cọc ở hai bên đầu khu vực bị chia cắt, kết nối dây cáp, kết bè mảng sẵn sàng tiếp cận, vận chuyển người bệnh, nhu yếu phẩm cung cấp đến người dân. Đồng thời chuẩn bị các biển, đèn cảnh báo, lên phương án huy động lực lượng túc trực ở các khu vực có nguy cơ mất an toàn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân”, Trung tá Ánh nói.

Sẵn sàng “4 tại chỗ”

Theo UBND xã Phước Trà, năm 2025, trên địa bàn xã xảy ra nhiều đợt mưa lớn, dông lốc, bão và các hình thái thời tiết nguy hiểm, gây thiệt hại khoảng 4,8 tỷ đồng.

Trước mùa mưa bão năm nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Phước Trà chủ động xây dựng kế hoạch, dự kiến nhiều phương án ứng phó theo từng cấp độ rủi ro thiên tai có thể xảy ra trên địa bàn. Trong đó làm rõ cơ chế chỉ huy, phối hợp và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, lực lượng trong các giai đoạn chuẩn bị, ứng phó trực tiếp, sơ tán nhân dân và khắc phục hậu quả.

Đồng thời rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét; đặc biệt chú trọng vào các khu vực xung yếu, những hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng để có phương án di dời khi cần thiết.

Bên cạnh đó, địa phương kịp thời kiện toàn lực lượng xung kích trong phòng chống thiên tai, chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư và nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”.

Lãnh đạo UBND xã Phước Trà và ngành chức năng khảo sát các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, chia cắt giao thông trong mùa mưa bão. Ảnh: N.ĐOAN

Công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân về diễn biến bất thường của thời tiết, mưa lũ cũng được tăng cường, nhất là đối với các khu vực dân cư ở vùng thấp trũng, ven sông suối và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Khi có tình huống xảy ra, địa phương sẽ tập trung lực lượng tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn, bảo đảm thông tin liên lạc, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ kịp thời các hộ bị ảnh hưởng.

Từ thực tiễn ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” của năm 2025, theo ông Hoàng Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Phước Trà, đây là giải pháp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong điều kiện địa bàn bị chia cắt, việc huy động lực lượng hỗ trợ từ bên ngoài gặp nhiều khó khăn.

UBND xã đặt ra yêu cầu phải chuyển mạnh từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, vì an toàn tính mạng của người dân là mục tiêu cao nhất.

Trong nhiệm vụ này, thôn và cộng đồng dân cư là địa bàn trọng điểm; lực lượng xung kích tại chỗ là nòng cốt và lấy sự chuẩn bị từ sớm, từ xa làm yếu tố quyết định.

Theo đó, địa phương yêu cầu các cơ quan, đơn vị và 7 thôn bám sát phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro năm 2026 và nhiệm vụ được giao để triển khai kế hoạch thực hiện, góp phần nâng cao khả năng phối hợp, chủ động phòng ngừa và sẵn sàng xử lý các tình huống thiên tai.

“Công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai trên địa bàn được thực hiện theo tinh thần rõ người, rõ việc gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, không để bị động, bất ngờ trước mọi diễn biến của thiên tai. Đây cũng là yêu cầu trong công tác điều hành của UBND xã, gắn với quản trị theo kết quả và trách nhiệm người đứng đầu”, ông Hùng cho biết.