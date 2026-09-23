Bảo vệ sức khoẻ trước ô nhiễm không khí: Đoàn Bộ Y tế Việt Nam tìm hiểu kinh nghiệm tại Trung Quốc

Chuyến công tác là dịp để Bộ Y tế Việt Nam và Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực phòng bệnh, từ phòng, chống dịch bệnh đến bảo vệ sức khỏe trước các nguy cơ môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí.

Theo chương trình làm việc Đoàn tìm hiểu kinh nghiệm của Trung Quốc về ô nhiễm không khí và sức khoẻ, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Y tế Việt Nam và Cục Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Trung Quốc trong lĩnh vực phòng bệnh.

Tham gia Đoàn có đại diện Cục Phòng bệnh, Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Hội đồng Y khoa Quốc gia, Quỹ Phòng bệnh thuộc Bộ Y tế; Cục Môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Sở Y tế và Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội; cùng Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trưởng đại diện Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thứ trưởng Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Shen Hongbin.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương chủ trì hội thảo trao đổi kinh nghiệm về ô nhiễm không khí và sức khoẻ

Quang cảnh hội thảo.

Tại Hội thảo trao đổi kinh nghiệm về ô nhiễm không khí và sức khoẻ sáng ngày 22/9, Đoàn tập trung tìm hiểu kinh nghiệm của Trung Quốc trong kiểm soát ô nhiễm không khí, theo dõi tác động đối với sức khỏe và sử dụng bằng chứng khoa học để phục vụ xây dựng chính sách, cảnh báo và hướng dẫn người dân chủ động bảo vệ sức khỏe.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh ô nhiễm không khí đang đặt ra những vấn đề đáng quan tâm đối với sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.

Các bằng chứng hiện có cho thấy ô nhiễm không khí có liên quan đến các bệnh hô hấp, tim mạch và gia tăng gánh nặng bệnh tật và nhập viện, trong đó trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính, người lao động ngoài trời là những đối tượng cần được ưu tiên bảo vệ.

Vì vậy, ngành y tế đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường đánh giá tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe, kết nối dữ liệu môi trường và y tế, cảnh báo nguy cơ và hướng dẫn người dân chủ động bảo vệ sức khỏe.

Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy cải thiện chất lượng không khí là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự tham gia của nhiều ngành, trong đó trong đó bằng chứng khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc xác định ưu tiên và lựa chọn giải pháp.

Từ năm 2013, Trung Quốc đã triển khai các kế hoạch hành động quốc gia qua nhiều giai đoạn với các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí, đồng thời xác định các khu vực, thời điểm và nguồn phát thải cần ưu tiên. Các giải pháp kiểm soát được áp dụng đối với các nguồn phát thải chính như năng lượng, công nghiệp và giao thông, đồng thời được điều chỉnh phù hợp với đặc điểm của từng địa phương.

Các nghiên cứu về nguồn ô nhiễm và tác động đối với sức khỏe cũng đã được tiến hành để hỗ trợ lựa chọn giải pháp, theo dõi kết quả và điều chỉnh chính sách. Cách tiếp cận này giúp gắn mục tiêu cải thiện chất lượng không khí với mục tiêu bảo vệ sức khỏe người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương và Đoàn công tác làm việc với Viện Sức khoẻ Môi trường.

Chiều cùng ngày, Đoàn làm việc với Viện Sức khỏe Môi trường thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Trung Quốc (China CDC) để tìm hiểu cụ thể hơn về việc tổ chức và vận hành hệ thống giám sát tác động sức khỏe do ô nhiễm không khí.

Hệ thống giám sát được phát triển từ năm 2013, bao gồm thu thập dữ liệu về chất lượng không khí, khí tượng và sức khỏe, quản lý và phân tích dữ liệu tích hợp để phục vụ đánh giá nguy cơ, cảnh báo sớm và đề xuất các biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương đặc biệt quan tâm đến cơ chế phối hợp và chia sẻ dữ liệu giữa ngành y tế và môi trường, cách thức quản lý, phân tích và sử dụng dữ liệu, cũng như các nguồn lực cần thiết để duy trì hệ thống một cách bền vững.

Thứ trưởng cũng đánh giá cao những kinh nghiệm được phía Trung Quốc chia sẻ và cho rằng đây là những bài học có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình triển khai các nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe người dân trước tác động của ô nhiễm không khí.

Hai bên cũng trao đổi về hệ thống phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật, đặc biệt là sự thay đổi về hệ thống tại Trung Quốc sau COVID-19. Ngày mai Đoàn tiếp tục các nội dung làm việc theo chương trình.

Một số hình ảnh đoàn làm việc tại Trung Quốc: