Trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh

Trang bị các kiến thức về phòng, chống ma túy cho học sinh tại Trường THPT Trung Sơn.

Nội dung tuyên truyền ngày càng gần với những vấn đề học sinh thường gặp. Trong đó, phòng, chống ma túy là một trong những nội dung được chú trọng. Học sinh được cung cấp kiến thức về tác hại của ma túy, những dấu hiệu nhận biết, phương thức lôi kéo, dụ dỗ sử dụng chất ma túy; đồng thời được hướng dẫn cách từ chối, cách tìm kiếm sự hỗ trợ khi bản thân hoặc bạn bè đứng trước nguy cơ liên quan đến ma túy.

Thiếu tá Đồng Mạnh Thuận, Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm trong lĩnh vực hợp pháp và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết việc nhận diện các dạng ma túy và hiểu rõ tác hại là rất cần thiết đối với học sinh. Bởi hiện nay, ma túy có thể xuất hiện dưới nhiều dạng, được ngụy trang hoặc giới thiệu bằng những tên gọi dễ gây tò mò, khiến người trẻ mất cảnh giác.

Từ thực tế đó, học sinh được khuyến cáo không thử, không sử dụng các chất không rõ nguồn gốc; không nhận đồ ăn, thức uống, thuốc lá điện tử hoặc các sản phẩm từ người khác khi chưa biết rõ thành phần; đồng thời kịp thời thông tin cho gia đình, thầy cô và cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm.

Cùng với phòng, chống ma túy, an toàn giao thông cũng là nội dung được tuyên truyền thường xuyên. Đây là vấn đề gắn trực tiếp với sinh hoạt hằng ngày của học sinh, nhất là khi nhiều em sử dụng xe đạp điện, xe máy điện hoặc các phương tiện khác để đến trường. Qua tuyên truyền, học sinh được nhắc nhở chấp hành quy định khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường, làn đường; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội cũng đặt ra yêu cầu mới trong giáo dục pháp luật cho học sinh. Không gian mạng mang lại nhiều cơ hội học tập, giao lưu, tiếp cận thông tin nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ về lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân, tin giả, nội dung xấu độc và các hành vi vi phạm pháp luật.

Thông qua các buổi tuyên truyền, học sinh được hướng dẫn cách bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm; thận trọng trước những lời mời kết bạn, đường link hoặc thông tin không rõ nguồn gốc; không chia sẻ, bình luận, phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng. Qua đó, giúp các em hình thành thói quen kiểm chứng thông tin và có trách nhiệm với những nội dung mình đăng tải, chia sẻ trên không gian mạng.

Em Hứa Phương Thanh, học sinh Trường THPT Trung Sơn chia sẻ: “Những buổi tuyên truyền giúp chúng em hiểu rằng pháp luật không phải là những điều xa vời mà gắn với chính cuộc sống hằng ngày. Em được biết thêm cách phòng tránh ma túy, chấp hành an toàn giao thông và sử dụng mạng xã hội an toàn. Đây cũng là những kiến thức em có thể chia sẻ với bạn bè và người thân”.

Giáo dục pháp luật cho học sinh không chỉ nhằm giúp các em “biết luật”, mà quan trọng hơn là hiểu luật, có kỹ năng phòng ngừa và hình thành thói quen sống, học tập theo pháp luật. Khi kiến thức pháp luật được trang bị thường xuyên, bằng những cách gần gũi và thiết thực, sẽ góp phần tạo nền tảng để học sinh tự tin hơn trước những tình huống trong cuộc sống, đồng thời từng bước xây dựng thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.