Nhóm nam nữ lao vào hỗn chiến giữa đêm, náo loạn ngã tư chợ Ngọc Thụy

Mạng xã hội mới đây lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nam nữ thanh niên cãi vã dữ dội rồi lao vào ẩu đả náo loạn tại khu vực ngã tư chợ Ngọc Thụy (phường Bồ Đề, Hà Nội). Vụ việc được cho là xảy ra vào đêm 11/10.

Trong clip, các đối tượng liên tục dùng tay chân lao vào tấn công nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ hỗn chiến. Ảnh cắt từ clip.

Theo một số nguồn tin trên mạng, vụ xô xát xuất phát từ mâu thuẫn tại một quán karaoke, nơi nhóm thanh niên đi hát được cho là đã dùng vỏ chai bia tấn công nhân viên quán. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh.

Sáng 12/10, đại diện Công an phường Bồ Đề xác nhận đã tiếp nhận vụ việc và đang lập hồ sơ xử lý, đồng thời truy xét danh tính các cá nhân liên quan để làm rõ trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

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