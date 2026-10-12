Hà Tĩnh: Làm rõ nhóm thanh thiếu niên thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy

Trước đó, tối 30/9/2026, trong quá trình tuần tra trên đường Quang Trung, Công an phường Trần Phú phát hiện 3 người điều khiển 2 xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn.

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CACC

Khi thấy lực lượng chức năng, cả 3 lập tức tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã truy đuổi, khống chế và bắt giữ các đối tượng cùng 2 phương tiện.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng được xác định là N.D.H. (SN 2010), U.N.T. (SN 2012), cùng trú tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh và Lê Văn Học (SN 2007, trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh). Bước đầu, các đối tượng khai nhận 2 xe máy đang sử dụng là tài sản vừa trộm cắp tại Nghệ An, đang trên đường đưa về Hà Tĩnh tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, N.D.H. và U.N.T. khai nhận, từ đầu tháng 9/2026 đến khi bị phát hiện, cả hai đã bàn bạc, rủ nhau sang Nghệ An trộm cắp 9 xe máy Honda Wave Alpha để lấy tiền tiêu xài. Sau khi trộm cắp, các đối tượng đưa xe về Hà Tĩnh, liên hệ với Lê Văn Học để tìm đầu mối tiêu thụ.

Để tránh bị phát hiện, nhóm này thường tháo biển kiểm soát, thay đổi màu sơn xe và sử dụng mạng xã hội tìm người mua nhằm nhanh chóng tẩu tán tài sản.

Theo thông tin xác minh, N.D.H. và Lê Văn Học đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can về tội “Trộm cắp tài sản”, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đến nay, lực lượng Công an đã thu giữ 5 xe máy là tang vật của các vụ trộm. Việc truy tìm những phương tiện còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật đang được tiếp tục triển khai.