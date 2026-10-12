Sau nhiều lần tạm hoãn, ngày mai xét xử lại vụ xe tải làm tử vong nữ sinh 14 tuổi ở Vĩnh Long

Sau nhiều lần tạm hoãn, phiên tòa xét xử vụ tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) tử vong, sẽ được Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử lại lúc 7 giờ 30 phút ngày 13/10/2026. Trước đó, phiên tòa gần nhất dự kiến diễn ra vào ngày 29/9/2026 đã phải tạm hoãn do sức khỏe của bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ nạn nhân Bảo Trân) không ổn định.

Tình trạng sức khỏe của bà Nguyễn Thị Hiền (mẹ em Trân) không ổn định nên phiên tòa ngày 29/9/2026 đã phải tạm hoãn. (Ảnh: Trí Trần)

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe tải lưu thông trên tỉnh lộ 901 theo hướng từ Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Khi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long (thời điểm xảy ra vụ việc thuộc xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn), Trung phát hiện xe tải chạy cùng chiều phía trước do anh Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đang dừng sát lề phải.

Bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên toà ngày 29/9 vừa qua. (Ảnh: Trí Trần)

Do muốn vượt lên, tài xế Trung đã lái xe lấn sang làn đường bên trái theo hướng di chuyển. Cùng thời điểm này, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (14 tuổi) điều khiển xe đạp điện đi một mình, đi phía sau là xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (14 tuổi) chở theo em L.M.N..

Phát hiện xe tải của Trung lấn làn, em N. phanh gấp và dừng xe lại. Do đi sát phía sau và không xử lý kịp, xe đạp điện của em Bảo Trân lao tới va chạm vào xe của em N. Cú va chạm khiến xe của Bảo Trân ngã sang trái nhưng vẫn nằm hoàn toàn trên phần đường của mình. Đúng lúc này, bánh trước bên trái xe tải do Trung điều khiển đã cán qua người, khiến em Bảo Trân bị thương rất nặng và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Trong giai đoạn đầu, vụ việc không được cơ quan tiến hành tố tụng tại Vĩnh Long khởi tố vì cho rằng vụ tai nạn không phải lỗi của tài xế Trung. Quá bức xúc trước kết quả này, vào ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của nạn nhân Bảo Trân) đã mang súng tự chế vào nhà bắn tài xế Trung rồi tự sát. Hậu quả là ông Phúc tử vong tại chỗ, còn tài xế Trung bị thương nặng.

Ngay sau vụ nổ súng kinh hoàng, Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã vào cuộc thẩm định lại toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông và kết luận các quyết định tố tụng trước đó tại Vĩnh Long là chưa đảm bảo căn cứ pháp luật. Ngày 7/5/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long chính thức khởi tố vụ án hình sự, xác định hành vi lấn làn sang trái để vượt của tài xế Trung là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết cho nữ sinh Bảo Trân. Đến ngày 26/6/2025, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bảo Trung.

Quá trình tố tụng sau đó gặp nhiều gián đoạn do tình trạng sức khỏe phức tạp của bị cáo. Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long ghi nhận tỉ lệ tổn thương cơ thể của Trung do vết đạn bắn là 90%. Mặc dù kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 16/9/2025 xác định trước, trong và sau khi gây tai nạn (cho đến lúc bị bắn), bị cáo không mắc bệnh tâm thần; song sau khi bị bắn ngày 28/4/2025, Trung bắt đầu phát sinh bệnh lý tâm thần. Ngày 8/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã phải ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can để bị cáo điều trị nội, ngoại khoa và chữa bệnh bắt buộc.

Theo cáo trạng mới nhất, dựa trên kết luận ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, tại thời điểm giám định, bị cáo Trung mắc bệnh mất trí sau chấn thương não. Theo phân loại bệnh quốc tế, bị can bị mất trí mức độ nhẹ, dẫn đến hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Đề nghị truy tố 6 bị can là cựu cán bộ công an, kiểm sát tại huyện Trà Ôn

Liên quan vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã đề nghị truy tố 6 bị can là cựu cán bộ công an, kiểm sát tại huyện Trà Ôn, gồm: Lê Quốc Việt (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, Đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Vĩnh Long);

Nguyễn Hoàng Văn (hưu trí, cựu Trưởng Công an huyện Trà Ôn); Nguyễn Quốc Khanh (cựu điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, cán bộ Công an xã Trà Ôn);

Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long); Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn, kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Vĩnh Long);

Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trà Ôn, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long).