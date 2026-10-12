Bệnh nhân tự ý rời trung tâm bảo trợ xã hội, công an tìm thấy ở nơi không ngờ

Theo Cổng thông tin Công an tỉnh Quảng Ngãi, tối 4/10, Công an xã Tây Trà đã phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi và gia đình tìm kiếm, hỗ trợ đưa một người đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm tự ý rời khỏi cơ sở trở về an toàn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Trước đó, trưa cùng ngày, Công an xã Tây Trà tiếp nhận đề nghị hỗ trợ từ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi về trường hợp bệnh nhân H.V.K. (sinh năm 2006, có mẹ ở xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) đang được chăm sóc, điều trị tại Trung tâm nhưng tự ý rời đi, chưa xác định được nơi ở.

Công an xã Tây Trà phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ đưa bệnh nhân trở về cơ sở chăm sóc, điều trị

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tây Trà khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp với người thân bệnh nhân rà soát địa bàn, xác minh thông tin và tìm kiếm tại những địa điểm nghi vấn. Với tinh thần trách nhiệm, cán bộ, chiến sĩ kiên trì vận động, chủ động phối hợp cùng gia đình nhằm sớm tìm thấy bệnh nhân, bảo đảm an toàn trong quá trình hỗ trợ.

Đến khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện bệnh nhân tại nhà chị ruột ở xã Tây Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Công an xã Tây Trà đã vận động, hỗ trợ đưa bệnh nhân về trụ sở đơn vị, sau đó bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục chăm sóc, điều trị theo quy định.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Công an xã chú trọng bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, đồng thời chủ động xử lý tình huống, không để phát sinh vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự tại địa phương.

Việc làm trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân của lực lượng Công an cơ sở, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, vì Nhân dân phục vụ.

Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an, cơ sở bảo trợ xã hội và gia đình trong việc hỗ trợ, chăm sóc người bệnh, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bình yên.