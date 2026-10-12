Viện Kiểm sát thông tin về việc truy tố Shark Thủy

VKSND Tối cao vừa ra thông báo về việc ban hành Cáo trạng số 117/CT-VKSTC-V3 truy tố các bị can Nguyễn Ngọc Thủy, tức Shark Thủy và các đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan.

Viện Kiểm sát thông báo truy tố Shark Thủy. Ảnh: BCA

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra bổ sung về vụ án. CQĐT xác định bị can Nguyễn Ngọc Thủy và các bị can khác đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của hơn 10.000 bị hại.

Cụ thể, từ năm 2014, để có kinh phí trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống vốn điều lệ.

Theo đó, Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính Egroup, Kế toán trưởng Egame cùng Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng Egroup, đã thực hiện tăng vốn điều lệ Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng.

Đồng thời, các đối tượng tạo doanh thu khống khoảng 70% hàng năm nhằm xây dựng hình ảnh tập đoàn kinh doanh đa ngành hiệu quả, lợi nhuận cao để thu hút đầu tư.

Tiếp đó, Nguyễn Ngọc Thủy giao Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban Quan hệ cổ đông Egame, xây dựng kế hoạch huy động vốn, lập chương trình quảng cáo về các dự án trường học và bảng biểu tính tỷ lệ lợi nhuận. Bộ phận kinh doanh tổ chức tập huấn nhân viên chào mời, đưa người dân đến tham quan mô hình hoạt động để ký hợp đồng mua cổ phần Egroup.

Sau khi thuyết phục được khách hàng, Thủy trực tiếp ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần, cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần, kèm điều khoản nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho Thủy. Nhân viên kinh doanh giới thiệu khách mua cổ phần được hưởng 5% hoa hồng.

Giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, khi các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non đồng loạt đóng cửa, nguồn thu mới không đủ chi trả các hợp đồng đến hạn.

Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo 23 quản lý và 341 nhân viên kinh doanh sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả nợ cho các nhà đầu tư cũ, 30% còn lại nộp về công ty. Dù biết rõ việc huy động vốn thực chất là lấy tiền của người sau trả cho người trước và không đầu tư vào hoạt động giáo dục, các nhân viên vẫn tiếp tục thực hiện.

Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 đến 2023, Nguyễn Ngọc Thủy và các đồng phạm đã chiếm đoạt 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống.

Toàn bộ dòng tiền này được theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo tài chính hay báo cáo thuế gửi cơ quan chức năng. Đến nay, Egroup và Egame mất cân đối tài chính và không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

CQĐT xác định Shark Thủy là người chủ mưu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 8.000 tỉ đồng của hơn 10.000 người bị hại.

Liên quan hành vi đưa, nhận hối lộ, qua quan hệ quen biết cá nhân, bị can Thủy gặp gỡ, đề nghị Tống Thị Kim Liên - Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần “chạy doanh thu" cho Công ty Egroup thông qua hình thức mua bán thẻ điện thoại.

Bà Liên chỉ đạo nhân viên xây dựng, ký kết 12 Hợp đồng kinh tế, xuất các hóa đơn GTGT, tạo “doanh thu khống” 2.327 tỉ đồng cho Công ty Egroup.

Đổi lại, bà Liên nhận gần 32 tỉ đồng của Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú theo thỏa thuận. Trong đó có 20,4 tỉ đồng nhận từ ngày 1-1-2018 đến tháng 2-2020 (thời điểm BLHS năm 2015 có hiệu lực).