Công an cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, xây dựng môi trường học đường an toàn

Yên Hòa: Trang bị kỹ năng tham gia giao thông an toàn

Trước đó, sáng 05/10/2026, Công an phường Yên Hòa phối hợp Trường THCS Cầu Giấy tổ chức chuyên đề tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Tiến sĩ Lê Quỳnh Mai, giảng viên Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân đã trao đổi các nội dung như đội mũ bảo hiểm đúng quy định; chấp hành tín hiệu đèn giao thông; đi đúng phần đường, làn đường; không sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện và không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện.

Báo cáo viên giao lưu, trao đổi kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn với học sinh Trường THCS Cầu Giấy.

Công an phường Yên Hòa phối hợp Trường THCS Cầu Giấy tổ chức ký cam kết thực hiện an ninh, an toàn trường học và trật tự, an toàn giao thông.

Chương trình được tổ chức theo hình thức giao lưu, hỏi - đáp gắn với những tình huống học sinh thường gặp trên đường đến trường. Trong khuôn khổ chương trình, Công an phường Yên Hòa và Trường THCS Cầu Giấy cũng tổ chức ký cam kết thực hiện an ninh, an toàn trường học và trật tự, an toàn giao thông.

Hát Môn: Tuyên truyền pháp luật cho học sinh Trường THCS Thanh Đa

Sáng 08/10/2026, Công an xã Hát Môn tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháp luật về giao thông đường bộ tại Trường THCS Thanh Đa.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã trực tiếp phổ biến các nội dung pháp luật tới học sinh ngay tại lớp học, tập trung vào những kiến thức thiết thực, gắn với việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lứa tuổi học sinh. Qua hình thức trao đổi trực tiếp, các em được tiếp cận thêm những quy định liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời được tuyên truyền các quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông.

Cán bộ Công an xã Hát Môn trao đổi, tuyên truyền pháp luật tới học sinh Trường THCS Thanh Đa.

Hoạt động tuyên truyền góp phần giúp học sinh nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, chủ động phòng tránh các hành vi vi phạm và những nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt, học tập và khi tham gia giao thông; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Bạch Mai: Nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

Sáng 08/10/2026, Công an phường Bạch Mai phối hợp các đơn vị chức năng ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trên địa bàn phường, với sự tham gia của đại diện các trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng và Đại học Mở. Mô hình tập trung chấn chỉnh tình trạng dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, trông giữ phương tiện không đúng quy định, hàng rong lấn chiếm lòng đường, hè phố tại khu vực cổng trường.

Các đại biểu tại lễ ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trên địa bàn phường Bạch Mai.

Các lực lượng phối hợp triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại khu vực trường học trên địa bàn phường Bạch Mai.

Theo kế hoạch, Công an phường phối hợp Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Đoàn Thanh niên, lực lượng bảo vệ trường học và các đơn vị liên quan bố trí lực lượng hướng dẫn, duy trì trật tự tại khu vực cổng trường trong các khung giờ cao điểm; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

Trần Phú: Tăng cường tuyên truyền, phân luồng tại khu vực cổng trường

Công an xã Trần Phú triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của học sinh, phụ huynh. Nội dung tập trung vào các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như không đội mũ bảo hiểm; điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi; dừng, đỗ không đúng quy định; đi hàng hai, hàng ba và tụ tập gây cản trở giao thông tại khu vực cổng trường.

Công an xã Trần Phú bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực cổng trường học, hướng dẫn học sinh và phụ huynh chấp hành quy định khi tham gia giao thông.

Công an xã Trần Phú phối hợp với các nhà trường gắn biển tuyên truyền an toàn giao thông học đường trên địa bàn.

Bên cạnh tuyên truyền trực tiếp và gắn biển tuyên truyền “An toàn giao thông học đường”, Công an xã tăng cường lực lượng tuần tra, hướng dẫn, phân luồng vào đầu giờ và giờ tan học; đồng thời vận động phụ huynh không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, đủ điều kiện điều khiển.

Các hoạt động trên thể hiện sự chủ động của Công an cơ sở trong phối hợp với nhà trường và các lực lượng liên quan đưa kiến thức pháp luật đến với học sinh, gắn tuyên truyền với hướng dẫn, kiểm tra và duy trì trật tự tại khu vực trường học; qua đó góp phần hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng môi trường học đường an toàn.