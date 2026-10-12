Ca sĩ Chi Dân xin giảm nhẹ hình phạt, Trúc Phương và An Tây không kháng cáo

Ngày 12/10, liên quan vụ đại án ma túy VN10, nguồn tin riêng của Tiền Phong cho biết, 38/227 bị cáo trong vụ án đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc kháng cáo kêu oan.

Chi Dân đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong số đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt có bị cáo Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân, bị HĐXX phiên tòa sơ thẩm tuyên phạt mức án 7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Bị cáo có kháng cáo kêu oan là Nguyễn Khánh Dư, bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong số các bị cáo không kháng cáo có Nguyễn Đỗ Trúc Phương (còn gọi là "cô tiên từ thiện") bị bản án sơ thẩm phạt 6 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; bị cáo Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) bị án sơ thẩm phạt 8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Về vụ đại án ma túy VN 10, trong phiên tòa sơ thẩm vào sáng 3/9, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên phạt tử hình 11 bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 216/227 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, đến án tù chung thân.

Vụ án được mở rộng điều tra từ vụ phát hiện hơn 11kg ma túy giấu trong các tuýp kem đánh răng trong hành lý xách tay của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Tân Sơn Nhất vào tháng 3/2023.

Công an TPHCM đã nhanh chóng xác định các tiếp viên này bị lợi dụng và không hề hay biết có ma túy trong hành lý. Tập trung bóc gỡ đường dây đứng sau, cơ quan điều tra đã triệt phá một mạng lưới mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia cực kỳ tinh vi từ châu Âu về Việt Nam với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 29.000 tỷ đồng.