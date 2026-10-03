Brooklyn Beckham tiếp tục phớt lờ cha mẹ

Theo Daily Mail, tối 2/10, Victoria Beckham giới thiệu bộ sưu tập Xuân/Hè 2027 trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Show diễn được tổ chức tại Conciergerie, công trình lịch sử nằm bên bờ sông Seine, với sự góp mặt của nhiều khách mời trong giới thời trang và giải trí.

Bộ sưu tập mới tiếp tục khai thác thế mạnh của thương hiệu Victoria Beckham với những thiết kế mang phom dáng thanh lịch, tối giản, đan xen các mẫu váy bất đối xứng, chất liệu nhẹ và những bộ suit được xử lý theo hướng hiện đại. Victoria xuất hiện trong bộ suit nâu chocolate và có phần xúc động khi bước ra chào khán giả ở cuối show.

David Beckham cùng Romeo, Cruz và Harper ngồi hàng ghế đầu ủng hộ Victoria tại show Xuân/Hè 2027 ở Paris Fashion Week. Ảnh: Backgird, Reuters.

Ở hàng ghế đầu, David Beckham ngồi cùng ba người con Romeo, Cruz và Harper để ủng hộ Victoria. Romeo và Cruz cũng đưa bạn gái tới sự kiện, trong khi Harper diện thiết kế thuộc thương hiệu của mẹ.

Brooklyn Beckham là người duy nhất trong bốn người con của David và Victoria không xuất hiện. Sự vắng mặt gây chú ý bởi con trai cả nhà Beckham thực tế đang có mặt tại Paris cùng vợ Nicola Peltz. Trước đó một ngày, cặp đôi tham dự show Xuân/Hè 2027 của Balenciaga tại Tennis Club de Paris, đồng thời xuất hiện tại một số sự kiện trong khuôn khổ Paris Fashion Week.

Lần gần nhất Brooklyn và Nicola dự show thời trang của Victoria là tháng 9/2024. Sự kiện khi đó còn được ghi hình cho chương trình tài liệu của Victoria trên Netflix. Vài tháng sau, quan hệ giữa Brooklyn và gia đình được cho là rơi vào khủng hoảng, đặc biệt sau khi anh không góp mặt trong các hoạt động mừng sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước show của Victoria, David Beckham được phát hiện nhấn thích một video có hình Brooklyn và Nicola tham dự sự kiện của thương hiệu trang sức Messika. Một số truyền thông Anh xem động thái này như tín hiệu hòa giải từ cựu danh thủ. Dù vậy, Brooklyn sau đó vẫn không xuất hiện tại show của mẹ.

Brooklyn và vợ Nicola Peltz vẫn có mặt tại Paris trong cùng thời điểm. Ảnh: Hellomag.

Việc cả hai phía cùng có mặt tại Paris nhưng không gặp nhau tiếp tục cho thấy khoảng cách trong gia đình Beckham chưa được thu hẹp. Daily Mail dẫn nguồn tin thân cận cho biết quan hệ giữa Brooklyn với gia đình vẫn căng thẳng. Romeo, người cũng có mặt tại Paris, được cho là đã dự tiệc tại một địa điểm cách Brooklyn không xa nhưng hai anh em không chạm mặt.

Mâu thuẫn của gia đình Beckham trở nên công khai hơn sau khi Brooklyn đăng một tuyên bố dài trên Instagram, nói anh không muốn hòa giải với gia đình và đưa ra nhiều cáo buộc liên quan đến cách bố mẹ đối xử với mình và Nicola. Trong đó, Brooklyn cho rằng bố mẹ quá chú trọng hình ảnh của, đồng thời nhắc lại những bất đồng xảy ra trước và trong đám cưới năm 2022.