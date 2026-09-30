Trải nghiệm động đất cấp 7 giữa lòng Tokyo

Được Sở Cứu hỏa Tokyo thành lập năm 1986, trung tâm hoạt động theo phương châm “vừa học vừa trải nghiệm”. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua tài liệu hoặc hình ảnh, người tham gia được đặt vào những tình huống mô phỏng gần với thực tế, trong đó nổi bật là trải nghiệm động đất và thoát hiểm khỏi không gian ngập khói.

Tại khu mô phỏng động đất, khách tham quan có thể cảm nhận rung chấn cấp 7 theo thang cường độ địa chấn của Nhật Bản, tương tự mức rung lắc mạnh nhất được ghi nhận trong trận động đất Đông Bắc Nhật Bản ngày 11/3/2011.

Toàn bộ hoạt động trải nghiệm tại trung tâm đều miễn phí. Những người đến đây chủ yếu là thành viên các tổ dân phố và khu dân cư và học viên tại các trường tiếng Nhật. Trung tâm cũng triển khai chương trình hướng dẫn bằng tiếng Nhật đơn giản, giúp người nước ngoài đang sinh sống tại Tokyo dễ dàng tiếp cận kiến thức phòng, chống thiên tai.

Thông qua những tình huống mô phỏng trực quan, Trung tâm Phòng, chống thiên tai Ikebukuro giúp người tham gia nhận thức rõ rằng sự bình tĩnh, kỹ năng thực hành và quá trình chuẩn bị từ trước có thể quyết định khả năng bảo vệ tính mạng khi thiên tai hoặc sự cố thực sự xảy ra.