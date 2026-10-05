6 điện thoại chính hãng giảm giá dưới 5 triệu: RAM 8GB/256GB xuất hiện hàng loạt

Phân khúc điện thoại phổ thông tại Việt Nam đang trở nên hấp dẫn hơn đáng kể khi các hãng liên tục điều chỉnh giá bán.

Thay vì chỉ tập trung vào những mẫu máy 4GB RAM và 64GB bộ nhớ như trước đây, người dùng với ngân sách khoảng 5 triệu đồng hiện có thể tiếp cận nhiều thiết bị RAM 8GB, bộ nhớ 128-256GB, màn hình tần số quét cao và pin dung lượng lớn.

Phân khúc điện thoại giá khoảng 5 triệu đồng hiện có thể tiếp cận nhiều thiết bị RAM 8GB, bộ nhớ 128-256GB.

Galaxy A08: Giá rẻ, thương hiệu mạnh nhưng 64GB là điểm yếu

Samsung Galaxy A08 4GB RAM, 64GB hiện được một số hệ thống bán lẻ đưa giá xuống khoảng 4,6 triệu đồng, thấp hơn mức niêm yết ban đầu.

Đây là lựa chọn hướng tới người dùng ưu tiên thương hiệu, độ ổn định và khả năng cập nhật phần mềm thay vì chạy đua cấu hình.

Galaxy A08 4GB RAM, 64GB hiện được một số hệ thống bán lẻ đưa giá xuống khoảng 4,6 triệu đồng,

Galaxy A08 sở hữu màn hình 6,7 inch, tần số quét 90 Hz, chip MediaTek Helio G99+, camera chính 50MP và pin 6.000 mAh. Máy cũng hỗ trợ sạc 25W và có khả năng chống bụi, nước theo chuẩn IP64.

Điểm đáng giá của Galaxy A08 nằm ở hệ sinh thái Samsung và chính sách hỗ trợ phần mềm. Tuy nhiên, phiên bản 4GB RAM và đặc biệt là bộ nhớ trong chỉ 64GB đang trở thành hạn chế lớn.

Với nhu cầu hiện nay, dung lượng này có thể nhanh chóng cạn sau khi cài ứng dụng, lưu ảnh và video.

Vì vậy, Galaxy A08 phù hợp hơn với người dùng phổ thông, học sinh, người lớn tuổi hoặc những ai đặt yếu tố thương hiệu và sự an tâm lên trên cấu hình.

OPPO A6T gây chú ý với pin 7.000 mAh

OPPO A6T 4GB RAM và 64GB đang được bán khoảng 4,99 triệu đồng. Điểm khiến mẫu máy này nổi bật giữa nhóm đối thủ là viên pin lên tới 7.000 mAh, kết hợp sạc nhanh 45W SUPERVOOC.

OPPO A6T lại gặp bất lợi ở cấu hình bộ nhớ 64GB.

Dung lượng pin này mang lại lợi thế đáng kể cho người thường xuyên xem video, sử dụng mạng xã hội, gọi điện, làm việc hoặc di chuyển trong thời gian dài. Snapdragon 685 cũng đủ đáp ứng tốt các tác vụ thông thường.

Tuy nhiên, OPPO A6T lại gặp bất lợi ở cấu hình bộ nhớ. Với chỉ 4GB RAM và 64GB dung lượng lưu trữ, máy không hấp dẫn bằng những đối thủ 8GB RAM/128GB hoặc 8GB RAM/256GB trong cùng tầm giá.

Do đó, đây là sản phẩm phù hợp với người ưu tiên thời lượng pin, trong khi người muốn hiệu năng hoặc khả năng lưu trữ tốt hơn có thể tìm đến những lựa chọn khác.

Tecno Pova 7: “Vua cấu hình” trong tầm giá 5 triệu đồng?

Nếu tiêu chí quan trọng nhất là hiệu năng trên số tiền bỏ ra, Tecno Pova 7 gần như là cái tên khó bỏ qua.

Phiên bản 8GB RAM và 128GB bộ nhớ hiện có giá khoảng 4,59 triệu đồng. Máy sở hữu màn hình 6,78 inch độ phân giải FHD+, tần số quét 120 Hz, chip MediaTek Helio G100 Ultimate, pin 7.000 mAh và sạc nhanh 45W.

Tecno Pova 7 có pin 7.000 mAh và sạc nhanh 45W.

Đây là sự kết hợp rất đáng chú ý trong phân khúc dưới 5 triệu đồng. Màn hình FHD+ 120 Hz giúp trải nghiệm xem phim, mạng xã hội và chơi game mượt hơn đáng kể so với các mẫu chỉ sử dụng màn hình HD+ 90 Hz.

Pova 7 cũng được thiết kế theo hướng gaming với hệ thống tản nhiệt lớn, giúp máy phù hợp với người thường xuyên chơi game trên smartphone.

Đổi lại, thiết kế của Pova 7 khá hầm hố và giao diện phần mềm có thể không phù hợp với người thích sự tối giản. Camera cũng không phải yếu tố khiến sản phẩm nổi bật nhất.

Nếu cần một chiếc máy mạnh, pin lâu và màn hình tốt, Pova 7 hiện là một trong những lựa chọn đáng tiền.

Meizu Mblu Note 21 Pro: 8GB RAM và 256 GB bộ nhớ

Meizu Mblu Note 21 Pro NFC đang tạo ra sự cạnh tranh trực tiếp với Redmi 15C nhờ cấu hình 8GB RAM và 256GB bộ nhớ ở mức giá khoảng 4,79 triệu đồng.

Máy sở hữu màn hình 6,78 inch FHD+ 120 Hz, chip Helio G99, camera chính 64MP, pin 5.000 mAh và sạc nhanh 30W. Việc có tới 256GB bộ nhớ là lợi thế rất lớn với những người thường xuyên chụp ảnh, quay video hoặc cài nhiều ứng dụng.

Meizu Mblu Note 21 Pro có 8GB RAM và 256GB bộ nhớ.

So với Pova 7, Meizu có lợi thế về dung lượng lưu trữ, trong khi Pova 7 nhỉnh hơn về pin và định hướng gaming.

Điểm khiến người mua phải cân nhắc là hệ sinh thái và độ phổ biến của Meizu tại Việt Nam chưa thể so với Samsung, OPPO hay Xiaomi. Tuy nhiên, xét riêng cấu hình trên giá bán, đây vẫn là một lựa chọn rất đáng chú ý.

Redmi 15C: Bộ nhớ 256GB, giá xuống dưới 4,5 triệu đồng

Xiaomi Redmi 15C có thể xem là một trong những bất ngờ lớn nhất của phân khúc này.

Phiên bản 8GB RAM, 256GB bộ nhớ và hỗ trợ NFC được một số hệ thống bán lẻ đưa giá xuống dưới 5 triệu đồng. Thậm chí, có thời điểm giá chỉ khoảng 4,49 triệu đồng.

Redmi 15C sở hữu màn hình lớn 6,9 inch, pin 6.000 mAh.

Redmi 15C sở hữu màn hình lớn 6,9 inch, pin 6.000 mAh, sạc 33W và chip MediaTek Helio G81-Ultra. Đây là cấu hình phù hợp với người dùng phổ thông cần một chiếc máy có thể sử dụng lâu dài mà không phải thường xuyên xóa dữ liệu để giải phóng bộ nhớ.

Điểm trừ là màn hình vẫn chỉ ở độ phân giải HD+, trong khi một số đối thủ như Pova 7 và Mblu Note 21 Pro đã có màn hình FHD+ 120 Hz.

Dù vậy, nếu tìm được Redmi 15C 8/256GB với giá khoảng 4,49 triệu đồng, đây là một trong những mẫu có tỷ lệ cấu hình/giá bán hấp dẫn nhất.

Nubia V80 Max: Màn hình 120 Hz, pin lớn nhưng chip chưa thật sự nổi bật

Nubia V80 Max RAM 8GB và 128GB bộ nhớ hiện có giá khoảng 4,99 triệu đồng. Máy hướng tới người dùng thích màn hình lớn và thời lượng pin dài với màn hình 6,9 inch 120 Hz, cùng viên pin 6.000 mAh.

RAM 8GB, NFC và camera chính 50MP cũng giúp V80 Max có bộ thông số khá toàn diện. Tuy nhiên, chip Unisoc T7250 khiến sản phẩm khó cạnh tranh trực tiếp với Pova 7 hay Mblu Note 21 Pro về hiệu năng.

Nubia V80 Max RAM 8GB và 128GB bộ nhớ hiện có giá khoảng 4,99 triệu đồng.

Vì vậy, Nubia V80 Max phù hợp hơn với người dùng cần một thiết bị phục vụ giải trí, mạng xã hội, xem video và các tác vụ cơ bản, thay vì một chiếc smartphone chuyên chơi game.

Điểm đáng chú ý nhất của thị trường tháng 10/2026 là khoảng cách giữa smartphone giá 5 triệu đồng và các mẫu máy cao cấp đã không còn nằm ở những thông số cơ bản.

Với ngân sách này, người dùng hiện có thể sở hữu màn hình 120 Hz, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB hoặc pin 7.000 mAh. Điều người dùng cần lưu ý là cần chọn đúng chiếc máy phù hợp với nhu cầu.