SIF 2026 - Đòn bẩy đưa Sơn Trà bứt phá trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo

Các đại biểu ấn nút khởi động lễ hội SIF 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Huy Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Sơn Trà, Trưởng Ban tổ chức SIF 2026, nhấn mạnh trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động sâu rộng đến phương thức quản trị, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội, đổi mới sáng tạo đã trở thành một trong những động lực quan trọng của phát triển. Theo ông, đối với một địa bàn năng động như Sơn Trà, đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở việc tiếp cận những công nghệ mới, mà quan trọng hơn là phải được cụ thể hóa thành các giải pháp, mô hình và cách làm đem lại giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và cộng đồng. Từ định hướng đó, SIF 2026 hướng đến kết nối "4 nhà": Chính quyền - Nhà khoa học, trường đại học - Doanh nghiệp - Cộng đồng. Sự kiện quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và cơ quan quản lý, tạo không gian để người dân, học sinh, sinh viên và du khách trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm các sản phẩm, giải pháp công nghệ mới, trong đó có AI, robot và các công nghệ tương lai.

Bên cạnh hoạt động triển lãm, trải nghiệm, SIF 2026 còn tổ chức các hội thảo chuyên đề và 2 cuộc thi gồm "Ý tưởng Công viên đổi mới sáng tạo Sơn Trà" và "Dựng phim hoạt hình bằng AI". Các hoạt động được lồng ghép những nội dung gần gũi với đời sống như bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái bán đảo Sơn Trà, quảng bá danh lam thắng cảnh và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Một trong những nội dung trọng tâm của SIF 2026 là Hội thảo góp ý Đề án "Chuyển đổi số góp phần thúc đẩy, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội phường Sơn Trà giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035". Tại hội thảo, địa phương thẳng thắn nhận diện những vấn đề đặt ra sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Phường Sơn Trà đặt mục tiêu xây dựng hệ thống chuyển đổi số toàn diện trên 3 trụ cột gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Địa phương dự kiến ưu tiên chuẩn hóa, số hóa 8 tập dữ liệu cốt lõi, tái cấu trúc quy trình một cửa số, vận hành bảng điều hành số, triển khai chương trình "Bình dân học vụ số", hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển các ứng dụng du lịch thông minh.

Một nội dung thu hút sự quan tâm tại SIF 2026 là hội thảo "AI và giáo dục: Bảo vệ trẻ em trước làn sóng AI - Cùng con học và làm chủ AI". Các chuyên gia, nhà quản lý, giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng trao đổi về phương pháp hướng dẫn trẻ sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm, văn minh, qua đó giúp thế hệ trẻ chủ động làm chủ công nghệ nhưng không phụ thuộc vào công nghệ.

Ông Hồ Quang Bửu cùng các đại biểu tham quan các gian hàng tại lễ hội SIF 2026.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đánh giá việc Sơn Trà chủ động xây dựng Đề án "Sơn Trà Innovation Zone" và Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030 là hướng đi phù hợp. Việc nhận diện những điểm nghẽn về dữ liệu, nhân lực, hạ tầng để tìm giải pháp cũng thể hiện tinh thần chủ động của chính quyền cơ sở. Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ Sơn Trà về cơ chế, hạ tầng công nghệ và nguồn lực để từng bước đưa các đề án vào thực tiễn. "Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng phải phụng sự con người. Chuyển đổi số hay đổi mới sáng tạo cuối cùng phải làm cho cuộc sống của người dân Sơn Trà tốt hơn, chính quyền phục vụ nhân dân hiệu quả hơn và kinh tế địa phương phát triển bứt phá hơn", ông Hồ Quang Bửu nhấn mạnh.