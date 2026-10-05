Windows 11 24H2 sắp hết hỗ trợ: Có nên nâng ngay lên 26H2?

Microsoft đang bước vào giai đoạn chuyển phiên bản quan trọng của Windows 11.

Bản cập nhật 26H2 đã đạt trạng thái phát hành rộng rãi, trong khi Windows 11 24H2 Home và Pro chỉ còn ít ngày nhận cập nhật chính thức.

Tuy nhiên, không phải máy tính nào cũng cần vội vàng cài 26H2 ngay khi nút Download xuất hiện.

Hình minh họa.

Windows 11 24H2 Home và Pro hết hỗ trợ từ 13.10

Windows 11 phiên bản 24H2 dành cho Home và Pro sẽ kết thúc vòng đời cập nhật vào ngày 13.10.2026.

Sau thời điểm này, những máy vẫn chạy hai phiên bản trên sẽ không còn nhận các bản vá bảo mật hàng tháng, sửa lỗi đã biết, cập nhật múi giờ hay hỗ trợ kỹ thuật thông thường từ Microsoft.

Đây là điểm người dùng cần quan tâm nhất.

Máy tính không tự nhiên ngừng hoạt động vào ngày 14.10. Windows vẫn có thể khởi động, mở ứng dụng và kết nối Internet như trước. Vấn đề là hệ điều hành không còn được bổ sung các bản vá bảo mật mới.

Điều này khiến rủi ro tăng dần theo thời gian, đặc biệt với máy thường xuyên kết nối Internet, xử lý email, tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu công việc.

Mốc 13.10 cũng không áp dụng cho tất cả phiên bản Windows 11 24H2.

Windows 11 24H2 Enterprise và Education có vòng đời dài hơn. Vì vậy, người dùng doanh nghiệp hoặc máy do cơ quan quản lý không nên chỉ nhìn thấy số phiên bản 24H2 rồi kết luận thiết bị sắp hết hỗ trợ.

Cách nhanh nhất để kiểm tra máy đang dùng phiên bản nào là nhấn Windows + R, nhập:

winver

Sau đó nhấn Enter.

Cửa sổ hiện ra sẽ hiển thị phiên bản Windows cùng số build.

Người dùng cũng có thể vào:

Settings → System → About → Windows specifications.

Nếu thiết bị đang chạy Windows 11 Home hoặc Pro 24H2, đây là thời điểm thích hợp để chuẩn bị nâng lên một phiên bản mới hơn.

Trên những máy cá nhân không được bộ phận IT quản lý, Windows Update có thể tự động chuyển thiết bị khỏi 24H2 sang phiên bản còn được hỗ trợ khi máy đủ điều kiện.

Điều này không đồng nghĩa mọi thiết bị 24H2 sẽ lập tức được nâng thẳng lên 26H2.

Tùy cấu hình, tình trạng tương thích và lộ trình triển khai, máy có thể được cung cấp 25H2 hoặc 26H2.

Windows 11 26H2 đã phát hành rộng rãi nhưng không phải máy nào cũng nhận ngay

Microsoft xác nhận Windows 11 26H2, còn được gọi là Windows 11 2026 Update, đã đạt trạng thái general availability từ cuối tháng 9.

Điều này có nghĩa phiên bản mới không còn chỉ dành cho nhóm thử nghiệm hoặc một tập thiết bị rất nhỏ.

Tuy nhiên, “phát hành rộng rãi” không đồng nghĩa bản cập nhật đồng loạt xuất hiện trên mọi máy tính cùng một ngày.

Microsoft vẫn sử dụng cách triển khai theo từng giai đoạn dựa trên dữ liệu thực tế. Nếu hệ thống phát hiện một cấu hình phần cứng, driver hoặc ứng dụng có nguy cơ xung đột, bản cập nhật có thể tạm thời không được cung cấp cho thiết bị đó.

Cơ chế này thường được gọi là safeguard hold.

Vì vậy, nếu mở Windows Update mà chưa thấy 26H2, người dùng không nhất thiết phải tìm cách ép cài ngay.

Với thiết bị đủ điều kiện, Microsoft hướng dẫn truy cập:

Settings → Windows Update.

Sau đó bật:

Get the latest updates as soon as they're available.

Tiếp tục chọn Check for updates.

Khi Windows 11 26H2 đã sẵn sàng cho máy, hệ thống sẽ xuất hiện tùy chọn tải xuống và cài đặt.

Một điểm thuận lợi của 26H2 là Microsoft xây dựng phiên bản này trên cùng nền tảng dịch vụ với các bản Windows 11 gần đây.

Đối với nhiều thiết bị đủ điều kiện, quá trình chuyển sang 26H2 chỉ cần một gói kích hoạt có dung lượng nhỏ thay vì phải tải và cài đặt lại một hệ điều hành hoàn chỉnh.

Kết quả là thời gian cập nhật có thể ngắn hơn, lượng dữ liệu tải xuống thấp hơn và thường chỉ cần một lần khởi động lại.

26H2 cũng không phải bản Windows hoàn toàn khác về giao diện.

Phần lớn các tính năng của phiên bản này đã được Microsoft đưa dần vào Windows 11 24H2 và 25H2 thông qua các bản cập nhật hàng tháng.

26H2 chủ yếu kích hoạt và gom những thay đổi đó thành một phiên bản có vòng đời hỗ trợ mới.

Một số cải tiến tập trung vào File Explorer, quản lý hệ thống, khả năng truy cập và các thao tác trên thanh tác vụ.

Microsoft cũng tiếp tục tăng cường các thành phần bảo mật và quản trị dành cho doanh nghiệp.

Với Windows 11 26H2 Home và Pro, việc cài phiên bản mới đặt lại vòng đời hỗ trợ trong 24 tháng. Enterprise và Education được hỗ trợ 36 tháng.

Tuy nhiên, người dùng cũng nên biết bản 26H2 hiện vẫn có một số vấn đề tương thích được Microsoft theo dõi.

Một số lỗi xuất hiện sau các bản cập nhật tháng 9 đã liên quan tới File History, môi trường Active Directory và một số cấu hình doanh nghiệp. Một phần trong số này đã được khắc phục bằng các bản cập nhật tiếp theo.

Đây cũng là lý do người dùng không nên cố vượt qua cảnh báo tương thích chỉ để có 26H2 sớm hơn.

Có cần nâng từ Windows 11 24H2 lên 26H2 ngay?

Nếu đang dùng Windows 11 24H2 Home hoặc Pro, câu trả lời là nên chuyển sang một phiên bản còn được hỗ trợ trước khi hoặc sớm sau mốc 13.10.

Nhưng “cần rời 24H2” không đồng nghĩa “phải bằng mọi giá cài 26H2 ngay hôm nay”.

Windows 11 25H2 vẫn đang được Microsoft hỗ trợ và là một lựa chọn hợp lệ nếu thiết bị chưa được cung cấp 26H2.

Với người sử dụng máy tính cá nhân thông thường, nên ưu tiên bản cập nhật mà Windows Update chính thức đề xuất thay vì tải file ISO không rõ nguồn gốc hoặc dùng công cụ bên thứ ba để ép nâng cấp.

Trước khi cập nhật, nên thực hiện ba việc đơn giản.

Đầu tiên là sao lưu dữ liệu quan trọng. Các tài liệu công việc, ảnh, video hay dữ liệu không thể thay thế nên có ít nhất một bản sao ngoài máy.

Tiếp theo, kiểm tra dung lượng ổ đĩa và bảo đảm laptop được cắm nguồn trong quá trình cập nhật.

Cuối cùng, nếu máy sử dụng phần mềm chuyên ngành, driver đặc thù, thiết bị ngoại vi cũ hoặc ứng dụng doanh nghiệp, nên kiểm tra khả năng tương thích trước.

Đối với máy dùng để làm việc nhưng không có yêu cầu đặc biệt, nếu Windows Update chính thức hiển thị 26H2 và không cảnh báo tương thích, việc nâng cấp là hợp lý.

Ngược lại, nếu Windows Update chưa cung cấp 26H2, người dùng không cần quá sốt ruột.

Microsoft mở rộng phạm vi phát hành dựa trên dữ liệu thu thập từ những nhóm máy đã cập nhật trước đó. Việc một thiết bị phải chờ đôi khi chính là cách hệ thống tránh một lỗi driver hoặc phần mềm đã được phát hiện.

Một trường hợp khác là máy đang chạy Windows 11 25H2 ổn định.

Nhóm này không chịu áp lực từ deadline 13.10 của 24H2 nên không nhất thiết phải lập tức chuyển sang 26H2 chỉ để có số phiên bản mới nhất.

Người dùng có thể chờ vài tuần để các lỗi ban đầu được phát hiện và xử lý, đặc biệt nếu máy là công cụ làm việc chính.

Còn với máy Windows 11 24H2 Home hoặc Pro, việc trì hoãn lâu sau ngày kết thúc hỗ trợ không phải lựa chọn tốt.

Máy vẫn chạy nhưng khoảng trống bảo mật sẽ tăng dần khi những lỗ hổng mới được phát hiện mà phiên bản cũ không còn nhận bản vá.

Vì vậy, điều quan trọng nhất trước ngày 13.10 không phải là tìm mọi cách để có Windows 11 26H2 sớm nhất.

Người dùng nên xác định chính xác phiên bản và edition đang chạy, kiểm tra Windows Update rồi chuyển sang một phiên bản Windows 11 vẫn còn được Microsoft hỗ trợ.

Nếu 26H2 đã được cung cấp chính thức cho máy, đây là lựa chọn hợp lý để kéo dài vòng đời cập nhật thêm hai năm với Home và Pro.

Nếu chưa thấy bản cập nhật, hãy để Microsoft tiếp tục quá trình triển khai thay vì vội bỏ qua các cơ chế bảo vệ tương thích.