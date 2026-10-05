Điện thoại từ vài chục đến cả trăm triệu đồng bỗng hoá thành 'cục gạch'

Ghi nhận tại Vertu Việt Nam, trong những ngày qua, rất nhiều người dùng dòng máy phím bấm đã đến kiểm tra và nhờ hỗ trợ do thiết bị đột ngột mất khả năng nghe gọi sau ngày 15/9, thời điểm các nhà mạng trong nước chính thức dừng cung cấp dịch vụ 2G.

Những chiếc điện thoại có giá lên đến hàng trăm triệu đồng nhưng vẫn hoá thành "cục gạch" nếu khách hàng mua nhầm các dòng đời cũ. Ảnh minh hoạ, nguồn: Vertu Việt Nam

Theo đó, một trường hợp người dùng mua Vertu Signature S Stainless Steel cũ với giá 34 triệu đồng qua giao dịch sang tay. Biết về lộ trình tắt sóng 2G từ trước nên khi mua, người này đã hỏi người bán và được tư vấn máy đã được nâng cấp lên main 4G, nên vẫn có thể sử dụng bình thường sau khi cắt sóng 2G. Tuy nhiên, đến thời điểm tắt 2G, máy đột ngột không thể nghe gọi. Khi mang máy đi kiểm tra, kỹ thuật xác định máy được lắp ghép từ main, linh kiện, phím bấm, màn hình đến vỏ máy của bên thứ ba. Phần main dù hỗ trợ VoLTE nhưng thiếu cấu hình mạng tương thích với Viettel, khiến máy vẫn hiển thị sóng dữ liệu nhưng không thể thực hiện cuộc gọi.

Tương tự, một người dùng khác cho biết đã mua chiếc Vertu Ascent White cũ (phiên bản sản xuất vào năm 2005) cách đây hơn 3 năm với giá 25 triệu đồng. Trong quá trình dùng, máy đôi lúc xuất hiện tình trạng chập chờn, mất sóng nhưng vẫn có thể sử dụng. Đến khi 2G chính thức tắt, máy đột ngột hiển thị “No Service”, không thể kết nối mạng hay thực hiện cuộc gọi.

Nặng nhất là trường hợp một khách hàng tại Cần Thơ, khi vào đầu năm 2026, khách hàng này bỏ ra hơn 120 triệu đồng để sở hữu một chiếc Vertu Signature S từ một người rao bán trên mạng xã hội.

Lúc mua khách hàng này thấy máy còn rất mới, đẹp và vẫn nghe gọi được bình thường nên không để ý. Người bán cũng không chia sẻ hay cảnh báo gì về việc máy chỉ hỗ trợ 2G. Đến khi máy không còn nghe gọi được khách hàng mang đi kiểm tra mới phát hiện sự thật này.

Theo ông Nguyễn Minh Cường, Giám đốc Kinh doanh Vertu Việt Nam, các trường hợp trên không phải là hiếm, khi đa số khách hàng gặp sự cố trong thời gian này đang sử dụng các dòng Signature S hoặc những biến thể điện thoại phím bấm cổ điển, được phát triển từ nhiều năm trước và đều đã ngừng sản xuất từ lâu. Đáng chú ý, một số thiết bị được rao bán là máy 4G nhưng thực chất các model cũ đã qua can thiệp, nâng cấp, chỉ hỗ trợ 2G/3G, thiếu thông tin kiểm định và không có chế độ bảo hành chính hãng.

Phần lớn thiết bị là hàng đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc được mua bán trao tay trên thị trường thứ cấp. Điểm khó cho người dùng nằm ở chỗ dòng Signature S cổ điển và dòng máy kế nhiệm Signature V 4G có ngoại hình và chất liệu tương đồng. Nếu chỉ nhìn vào kiểu dáng hay chất liệu bên ngoài, người mua có thể khó phân biệt hai thế hệ này.

Chưa hết, một số trường hợp máy vẫn hiển thị biểu tượng 4G nhưng không thể thực hiện cuộc gọi. Lý giải về vấn đề này, ông Cường cho biết, thực tế, khả năng sử dụng dịch vụ thoại trên mạng 4G còn phụ thuộc vào việc thiết bị hỗ trợ VoLTE và tương thích với cấu hình của từng nhà mạng.

“Nhiều mẫu Vertu đời cũ, hàng xách tay từ thị trường châu Âu, Mỹ… hoặc không được phân phối chính thức tại Việt Nam, tuy có chip 4G nhưng không tương thích đầy đủ với cấu hình mạng của các nhà mạng nội địa như Viettel, VinaPhone, MobiFone, đặc biệt là khả năng hỗ trợ VoLTE. Trước đây, khi 2G vẫn hoạt động, máy có thể chuyển xuống mạng 2G để thực hiện cuộc gọi. Hiện nay, khi 2G được dừng cung cấp, những thiết bị này có thể rơi vào trạng thái ‘điếc’ dù cột sóng dữ liệu vẫn báo đầy”, ông Cường thông tin.

Với những khách hàng gặp vấn đề do thiết bị đời cũ không còn phù hợp với hạ tầng mạng hoặc mua phải máy không rõ nguồn gốc, Vertu Việt Nam cho biết đang có chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang các sản phẩm chính hãng, phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng hiện tại.