Hơn 70% đề tài vào chung kết Giải thưởng Sinh viên NCKH Đại học Đà Nẵng có công bố khoa học

BTC trao giải Nhất các lĩnh vực và hạng mục của Giải thưởng.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Lê Đình Bắc – Phó Giám đốc ĐHĐN, Trưởng Ban Tổ chức cho biết, đây là chuỗi hoạt động được ĐHĐN tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy phong trào NCKH, đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên. Giải thưởng năm nay mở rộng quy mô trên 3 lĩnh vực trọng tâm: khoa học kỹ thuật & công nghệ; khoa học kinh tế - xã hội & nhân văn; khoa học tự nhiên & y, dược; đồng thời có 2 hạng mục chính là đề tài có công bố khoa học; đề tài có sản phẩm ứng dụng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Mùa giải 2025 - 2026 cho thấy sự bứt phá về chất lượng chuyên môn khi hơn 70% đề tài vào vòng Chung kết đã có công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học uy tín trong và ngoài nước.

Tại chương trình, BTC chức đã vinh danh và trao 15 giải thưởng chính gồm: 4 giải Nhất (20 triệu đồng/giải), 4 giải Nhì (15 triệu đồng/giải), 4 giải Ba (8 triệu đồng/giải) và 3 giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải). Ngoài ra, BTC cũng trao các giải phụ gồm Giải trình bày xuất sắc nhất, Giải Poster được bình chọn và giải Toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích cao...

Trong khuôn khổ Festival Sáng tạo trẻ 2026, các đại biểu và sinh viên đã tham quan không gian triển lãm sản phẩm NCKH ứng dụng, đồng thời tham gia Talkshow chia sẻ kinh nghiệm công bố quốc tế và chuyển giao công nghệ do các chuyên gia đầu ngành đảm trách.