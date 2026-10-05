Xanh Ngân Hà - điểm nhấn mới trên Xiaomi 18 Pro Max

Cận cảnh Xiaomi 18 Pro Max Xanh Ngân Hà sắp về Việt Nam. (Ảnh: Xiaomi)

Xiaomi 18 Pro Max gây chú ý với phiên bản Xanh Ngân Hà, sử dụng vật liệu đá sao tổng hợp và cấu trúc nhiều lớp để tạo hiệu ứng lấp lánh khi thay đổi góc chiếu sáng. Mẫu máy dự kiến được bán chính hãng tại Việt Nam trong năm nay.

Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max ra mắt tại Trung Quốc mới đây, bên cạnh Xiaomi tạo hiệu ứng ánh sao cho 18 Pro Max bằng vật liệu mới. (Ảnh: Xiaomi)

màu đen và trắng còn có màu Xanh Ngân Hà hoàn toàn mới. Đây cũng là màu được ông Lu Weibing, Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi, cho biết là màu ông yêu thích nhất trong 4 tùy chọn.

Xiaomi tạo hiệu ứng ánh sao cho 18 Pro Max bằng vật liệu mới. (Ảnh: Xiaomi)

Theo Xiaomi, Xanh Ngân Hà lấy cảm hứng từ tinh vân tĩnh lặng nơi vũ trụ sâu thẳm và bầu trời đêm. Trong điều kiện ánh sáng trong nhà, mặt lưng máy có vẻ trầm và tĩnh. Khi ra ngoài trời nắng hoặc dưới nguồn sáng mạnh, các đốm sáng li ti bên trong lớp vỏ dần hiện rõ theo từng góc nghiêng, tạo hiệu ứng giống những vì sao trên nền trời đêm.

Điểm đáng chú ý nằm ở vật liệu được Xiaomi phát triển riêng, gọi là đá sao tổng hợp. Vật liệu này được cắt bằng công nghệ dây cắt siêu chính xác xuống độ dày chỉ 0,11 mm, sau đó ghép theo cấu trúc nhiều lớp để tạo hiệu ứng lấp lánh.

Một số bản đánh giá thực tế cho biết lớp vật liệu đá nhân tạo được gia công thành các lát mỏng khoảng 0,15 mm, kết hợp cùng kính cường lực 3.0. Bên trong có thêm bột màu, sắc tố và 2 loại hạt nhũ hình tháp tam giác phủ oxit nhôm với kích cỡ khác nhau. Cách bố trí này tạo chiều sâu cho hiệu ứng ánh sáng khi quan sát cận cảnh.

Xiaomi 18 Pro và 18 Pro Max Xanh Ngân Hà được bán cùng các màu đen, trắng và hồng đào băng từ tối 23/9 tại Trung Quốc, không chênh giá so với các màu còn lại. So với thế hệ trước, giá khởi điểm của cả hai phiên bản năm nay tăng 1.000 tệ, tương đương khoảng 3,9 triệu đồng.

Xiaomi chưa công bố ngày mở bán tại các thị trường ngoài Trung Quốc. Dự kiến trong năm nay, Xiaomi sẽ bán chính hãng dòng 18 Pro tại Việt Nam.