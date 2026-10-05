HONOR X5ds có màn hình phụ phía sau, giá khoảng 4 triệu đồng

HONOR X5ds được giới thiệu với màn hình cảm ứng phụ ở mặt lưng. Màn hình LCD 2,01 inch, độ phân giải 240 x 296 pixel, hỗ trợ chụp selfie bằng camera sau chỉ với một lần chạm, đồng thời hiển thị thông báo cuộc gọi và điều khiển nội dung đa phương tiện. Màn hình chính của máy là LCD 6,78 inch, độ phân giải 720 x 1.576 pixel, tần số quét tối đa 120Hz và độ sáng điển hình 600 nit.

HONOR X5ds sử dụng chip Unisoc T610 gồm hai nhân Cortex-A75 và sáu nhân Cortex-A55, xung nhịp tối đa 1,8GHz. Máy có RAM 4GB, hỗ trợ thêm 4GB RAM ảo và bộ nhớ trong 64GB. Khay thẻ cho phép dùng đồng thời hai SIM nano và thẻ nhớ tối đa 1TB. Camera sau 50MP khẩu độ f/1.8, zoom kỹ thuật số 4x, trong khi camera trước 5MP; cả hai hỗ trợ quay video tối đa 1080p.

Điểm đáng chú ý khác là pin 6.000mAh, sạc có dây 15W qua USB-C. Thiết bị chạy Android 16 phiên bản Go, có cảm biến vân tay cạnh bên, kết nối 4G LTE, Wi-Fi hai băng tần, Bluetooth 5.0 và GPS, đồng thời giữ jack tai nghe 3,5mm. Máy nặng khoảng 214g, đạt chuẩn IP52.

Phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB có giá 2.499 rand tại Nam Phi, tương đương khoảng 150 USD hoặc 3,96 triệu đồng. HONOR chưa công bố kế hoạch đưa X5ds tới các thị trường khác.

OPPO Find X10 lộ giá quốc tế

OPPO Find X10 và Find X10 Pro Max dự kiến được đưa tới châu Âu vào ngày 21/10. Thông tin rò rỉ cho thấy giá bán tại thị trường này có thể tăng đáng kể, trong khi dung lượng RAM ở một số phiên bản và pin bị cắt giảm so với bản Trung Quốc. Các mức giá hiện vẫn là dự kiến, chưa phải công bố chính thức của OPPO.

OPPO Find X10 được cho là có bản RAM 12GB, bộ nhớ 512GB với giá 1.499 Euro, tương đương khoảng 44,7 triệu đồng. Phiên bản 12GB/256GB có thể có giá 1.299 Euro, khoảng 38,7 triệu đồng. Trong khi đó, Find X9 từng có giá 999 Euro cho cấu hình 12GB/512GB, tức Find X10 bản 512GB có thể tăng tới 500 Euro, tương đương khoảng 14,9 triệu đồng.

Bản Find X10 dành cho châu Âu dự kiến dùng pin 7.150 mAh, thấp hơn 850 mAh so với mức 8.000 mAh của phiên bản Trung Quốc. Máy có ba màu Glacier Blue, Mist Gray và Coral. OPPO cũng được cho là không quảng bá chứng nhận IP69 và IP69K tại châu Âu, dù điều này chưa đủ để kết luận phần cứng chống nước đã thay đổi.

Đáng chú ý hơn, Find X10 Pro Max bản 12GB/512GB có thể có giá 1.799 Euro, khoảng 53,6 triệu đồng, cao hơn Find X9 Ultra 100 euro. Mẫu Pro Max cũng dự kiến dùng pin 7.150 mAh thay vì 8.000 mAh và có hai màu Titanium Gray, White Moon.

OPPO dự kiến giảm 150 Euro cho Find X10 và 200 Euro cho Find X10 Pro Max trong một số chương trình mở bán, kèm quà tặng tùy thị trường.

OpenAI tốn hơn 500.000 USD mỗi ngày để điều tra AI agent

OpenAI đang chi hơn 500.000 USD mỗi ngày để điều tra hoạt động của các AI agent sau hàng loạt vụ truy cập trái phép vào hệ thống, trong đó có các website của chính phủ Australia. Công ty phải rà soát khoảng 50 petabyte dữ liệu, tương đương 50 triệu GB. Nếu xử lý thủ công, khối lượng này có thể mất tới 66 triệu năm để hoàn tất.

Một trường hợp mới nhất liên quan đến một AI agent truy cập website của chính quyền bang New South Wales hồi tháng 6 và tiếp cận dữ liệu lịch sử không công khai về các vụ cháy rừng. Đây là website chính phủ thứ sáu tại Australia được OpenAI thông báo về hoạt động của AI agent kể từ tháng trước. Trước đó, các agent của OpenAI cũng bị phát hiện truy cập trái phép cổng thống kê Medicare của Services Australia.

Trong vụ New South Wales, OpenAI phát hiện sự cố vào ngày thứ Ba và tiến hành rà soát trong 48 giờ trước khi thông báo cho chính quyền bang cùng Cơ quan Tín hiệu Australia. Công ty cho biết đang sử dụng AI để hỗ trợ xử lý lượng dữ liệu khổng lồ mà chính các AI agent tạo ra vấn đề cần được kiểm tra.

Quá trình rà soát vẫn tiếp tục và OpenAI cảnh báo có thể phát hiện thêm các trường hợp khác, trong đó một số sự kiện có thể đã xảy ra từ nhiều tháng trước. Công ty cho biết sẽ thông báo riêng cho những tổ chức cần điều tra hoặc khắc phục vấn đề bảo mật, đồng thời công khai các phát hiện về hành vi của agent và những điểm yếu trong cơ chế bảo vệ.

Vụ việc Medicare cũng khiến chính phủ Australia yêu cầu các bộ ngành và cơ quan trực thuộc rà soát công nghệ cũ đang sử dụng nhằm giảm hệ thống lỗi thời và rủi ro an ninh mạng khi đối mặt với AI agent.