Trái đắng đầu tiên

Chủ nhà Aston Villa sau giai đoạn khởi đầu khó khăn, đã thắng 2 trong 3 vòng Premier League gần nhất, trong đó có chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Newcastle. Giữa tuần qua, họ tiếp tục đánh bại Viking FK 3-1 tại Champions League, qua đó kéo dài chuỗi bất bại trên mọi đấu trường lên 6 trận. Với 8 điểm và đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng đội bóng do Unai Emery dẫn dắt. Cũng chỉ kém nhóm 6 đội dẫn đầu 2 điểm. Một chiến thắng trước Man City có thể giúp họ cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, thời điểm này, để cầm hòa Man City - đội bóng đã thắng 7 trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng sẽ là thử thách lớn đối với Emery, chứ đừng nói đến chiến thắng. Dù điếm tựa ở mùa trước, khi Emery giúp Aston Villa đánh bại Man City trong cả hai lượt trận tại Ngoại hạng Anh. Với đội hình hiện tại đã thay đổi đáng kể, sức mạnh của đội chủ sân Villa Park có phần suy giảm, nhưng trong một ngày thi đấu cực kỳ xuất sắc, đội bóng của HLV Emery đã buộc Man City chấm dứt chuỗi trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh ở con số 7.

Về phía đội khách Man City, The Citizens đang trong thời kỳ thăng hoa, khi thắng tới 10/11 trận trên mọi đấu trường mùa này. Thất bại 2-4 trước PSG ở Champions League là trận thua duy nhất của họ từ đầu mùa giải, nhưng có lẽ họ chỉ coi đây là một nạn nhỏ. Và trong trận đấu gần nhất, hôm giữa tuần thì họ hạ AEK Athens 5-1. Trước đó, ở vòng gần nhất tại Premier League thì Man xanh cũng đánh bại Ipswich với tỷ số 3-2, qua đó đứng vững trên đỉnh BXH Ngoại hạng Anh. Do vậy, hơn lúc nào hết, Man City, sẽ nỗ lực bảo toàn thành tích toàn thắng ở giải đấu cao nhất khi hành quân đến Villa Park. Tuy nhiên, để đối đầu với một Aston Villa đang hồi sinh, chắc chắn HLV Enzo Maresca phải đặt niềm tin vào chân sút chủ lực Erling Haaland. Thời điểm này, siêu sao người Na Uy vẫn là nhân tố quan trọng nhất trên hàng công Man City, khi anh đã ghi tám bàn tại Premier League mùa này và đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội. Tuy nhiên, có vẻ như Haaland đã hơi quá tải, và dù đã được cho nghỉ ở cuộc tiếp đón AEK Athens, chân sút người Na Uy vẫn không thể giúp cho Man City tránh khỏi một thất bại tại Villa Park.

Ngay ở phút thứ 6, từ đường chọc khe tinh tế của đội trưởng McGinn, Jackson tung cú sút rất căng vào góc cao, mở tỉ số cho Aston Villa. Sau bàn thua sớm, Man City đẩy cao đội hình gây sức ép cực lớn lên khung thành của Aston Villa, nhưng thủ môn Suzuki đã giúp cho đội chủ sân Villa Park đứng vững sau 45 phút đầu tiên. Quyết tâm duy trì chuỗi bất bại, sau giờ nghỉ, HLV Enzo Maresca tung Phil Foden vào thay Cherki để tạo sự đột biến trên hàng công. Và đến phút 52, từ quả tạt của Ndiaye, Haaland bật cao đánh đầu, quân bình tỉ số 1-1 cho The Citizens. Nhưng niềm vui của đội bóng bất khả chiến bại trong 7 vòng đấu đầu tiên chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Phút 61, Jackson tung cú sút quyết đoán khi băng lên từ tuyến hai, bóng đi chìm và hiểm hóc khiến Donnarumma bó tay. Trong những phút còn lại, các học trò của Maresca nỗ lực tấn công nhưng không thể tìm được bàn gỡ hòa. Thất bại chung cuộc 1-2, khiến cho Man City ôm hận tại Villa Park lần thứ 4 liên tiếp.