Thể thao Việt Nam mất hàng loạt 'mỏ vàng' huy chương tại SEA Games 34

Đội tuyển vật Việt Nam - “mỏ vàng” từng mang về 10 HCV tại SEA Games 33 chính thức vắng mặt tại SEA Games 34 do không được nước chủ nhà đưa vào chương trình thi đấu. Ảnh: Facebook Cấn Tất Dự

Tại cuộc họp trực tuyến lần thứ ba của SEAGF, với sự tham gia của đại diện các Ủy ban Olympic quốc gia trong khu vực, chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 34 đã được thông qua.

Ông Nur Azmi Ahmad, Phó Chủ tịch Hội đồng Olympic Malaysia (OCM), khẳng định đây là danh sách cuối cùng và sẽ không bổ sung thêm bất kỳ môn thi đấu nào.

So với kế hoạch công bố giữa tháng 10 (492 nội dung), số nội dung tranh tài đã giảm xuống còn 473. Còn nếu so với SEA Games 33 diễn ra năm 2025 tại Thái Lan, đại hội sắp tới ít hơn 7 môn và cắt giảm 100 nội dung trao huy chương.

Đáng chú ý, padel (môn thể thao dùng vợt kết hợp tennis và squash) cùng khiêu vũ thể thao là hai trong số các môn mới được đưa vào chương trình sau quá trình xem xét đề xuất từ tháng 7.

Quyết định này ảnh hưởng đáng kể đến chỉ tiêu thành tích của thể thao Việt Nam khi có nhiều môn thế mạnh bị loại bỏ. Đáng chú ý nhất phải kể đến môn vật - “mỏ vàng” từng mang về tới 10 HCV tại SEA Games 33, chỉ xếp sau điền kinh với 12 HCV.

Trước đó, Ủy ban Olympic Việt Nam từng đề xuất đưa môn vật trở lại nhưng không được chấp thuận. Điều đó đồng nghĩa với việc các nhà vô địch như Cấn Tất Dự, Nguyễn Hữu Định, Phạm Như Duy, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh và Nguyễn Thị Mỹ Linh mất đi cơ hội bảo vệ danh hiệu.

Nhóm môn đua thuyền cũng rơi vào tình cảnh tương tự

Bên cạnh đó, nhóm môn đua thuyền từng đóng góp 8 HCV tại Thái Lan, gồm 4 HCV rowing, 2 HCV canoeing và 2 HCV đua thuyền truyền thống, cũng bị gạch tên.

Nhiều môn thể thao sở trường khác từng giúp Việt Nam tích lũy HCV tại kỳ đại hội gần nhất như kickboxing, cờ vua, jujitsu, bóng ném… cũng vắng mặt tại Malaysia.

Môn kickboxing ở kỳ trước đem về 2 HCV nhờ công của Hoàng Thị Thùy Giang, giành HCV hạng cân 50kg nữ nội dung point fighting, và Nguyễn Quang Huy, giành HCV hạng cân 57kg nam nội dung full contact.

Cờ vua kỳ trước mang về 2 HCV ở nội dung đồng đội nam cờ nhanh (Lê Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn) và đồng đội nữ cờ nhanh (Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng).

Hai môn thi đấu khác là jujitsu - nơi Đặng Đình Tùng giành HCV hạng cân 69kg nam nội dung newaza, và bóng ném - nơi tuyển bóng ném nữ Việt Nam đăng quang sau khi thắng Thái Lan 23-16 ở chung kết, cũng không có trong danh sách thi đấu.

Võ sĩ kickboxing Hoàng Thị Thùy Giang (áo xanh) đoạt HCV nội dung point fighting tại SEA Games 33

Không chỉ gạch tên các môn thi đấu nói trên, nước chủ nhà Malaysia còn cắt giảm hàng loạt nội dung mà Việt Nam từng giành HCV ở SEA Games 33. Các nội dung bị cắt bỏ bao gồm: futsal nữ, wushu đối kháng (sanda), chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp, kiếm ba cạnh nam, 4 nội dung đồng đội môn bắn súng và boxing nữ.

Việc hàng loạt môn và nội dung sở trường bị loại khỏi chương trình thi đấu tại SEA Games 34 khiến nhiều nhà vô địch Việt Nam không còn cơ hội bảo vệ thành tích, tạo nên khoảng trống lớn trong bài toán cạnh tranh thứ hạng trên bảng tổng sắp huy chương khu vực.

Sự vắng mặt của các môn này tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực không chỉ tước đi cơ hội thi đấu cọ xát của các vận động viên mà còn buộc ngành thể thao Việt Nam phải khẩn trương tính toán lại lộ trình, điều chỉnh kế hoạch huấn luyện và phân bổ lại nguồn lực chuyên môn trong cả chu kỳ chuẩn bị hướng tới các đấu trường châu lục.