Emoura Phạm có làm nên chuyện ở chung kết Miss Grand International 2026?

Trước chung kết Miss Grand International 2026, Emoura Phạm nhận được sự chú ý nhờ thành tích ở các phần thi phụ và thứ hạng cao trong các bảng dự đoán sắc đẹp.

Theo Vietnamnet, đại diện Việt Nam lọt Top 15 phần thi tài năng, Top 3 Country's Power of the Year, Top 10 Pre-Arrival và dẫn đầu bình chọn Grand Day Experience. Những kết quả này giúp cô tạo dấu ấn trong hành trình dự thi.

Đại diện Việt Nam Emoura Phạm khoe nhan sắc sắc sảo trong thiết kế đầm trắng đính đá, trước thềm chung kết Miss Grand International 2026. Ảnh: FB Emoura Phạm.

Không chỉ có thành tích bên lề, Emoura còn được một số chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao. Theo Saostar, Sash Factor xếp cô ở vị trí thứ 3 trong bảng dự đoán trước bán kết, sau đại diện Ecuador và Tanzania. Trong khi đó, Colbeauty đưa người đẹp Việt Nam lên vị trí đầu tiên trong bảng dự đoán cuối cùng trước chung kết, xếp trên các đại diện Guatemala, Tanzania, Czech Republic và Ecuador.

Dù có sự khác biệt về thứ hạng, các bảng dự đoán đều ghi nhận Emoura trong nhóm thí sinh được chú ý. Tuy nhiên, đây chỉ là đánh giá riêng của từng chuyên trang, không phải kết quả chính thức của cuộc thi. Ngoài ra, thành tích ở các phần thi phụ cũng chưa đủ để khẳng định khả năng giành danh hiệu của đại diện Việt Nam.

Emoura Phạm trong trang phục dạ hội đính kết cầu kỳ ở bán kết Miss Grand International 2026. Ảnh: FB Emoura Phạm.

Theo Znews, Miss Grand International không chỉ chú trọng ngoại hình, kỹ năng trình diễn và ứng xử mà còn đề cao sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, khả năng quảng bá và bán hàng. Những tiêu chí này tạo nên nét riêng của cuộc thi, song cũng từng gây tranh luận về cách đánh giá thí sinh.

Với Emoura, các kết quả trước chung kết là tín hiệu tích cực, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Người đẹp cần thể hiện tốt trong đêm thi quyết định để thuyết phục ban giám khảo và chuyển sự kỳ vọng của khán giả thành thành tích thực tế.

Chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tối 10/10 tại Bangkok, Thái Lan. Kết quả sẽ cho thấy đại diện Việt Nam có thể tiến xa đến đâu sau hành trình ghi dấu ấn ở các hoạt động bên lề.

Xem video: "Emoura Phạm khoe vẻ sắc sảo trong trang phục dạ hội đính kết cầu kỳ". Nguồn: Sen Vàng