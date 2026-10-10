Dàn khách mời đặc biệt tại đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

Anh Tài Will - cựu thành viên nhóm 365 - đã có gần 20 năm hoạt động trên thị trường nhạc Việt. Sau khi nhóm 365 tan rã, Will là thành viên hoạt động solo hiệu quả. Nam ca sĩ tạo nên 2 bản hit Tận Cùng Nỗi Nhớ (hơn 107 triệu lượt xem trên YouTube) và Nơi Ta Chờ Em (hơn 46 triệu lượt xem).

Gần đây, Will tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, được chú ý với ngoại hình sáng và kỹ năng trình diễn sân khấu ấn tượng. Từ bước ngoặt tham gia game show, nam ca sĩ tiến bộ vượt bậc về giọng hát, vũ đạo và bản lĩnh sân khấu. Sự toàn diện của Anh Tài Will là hình mẫu mà Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 hướng đến để tạo nên tiết mục âm nhạc bùng nổ trong đêm Chung khảo.

Hoàng Rob được biết đến với vai trò nghệ sĩ violin. Từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Hoàng Rob thử sức làm ca sĩ, học vũ đạo và tham gia trình diễn sân khấu nhiều hơn, bên cạnh việc phát huy sở trường violin. Nam nghệ sĩ tạo dấu ấn ngay từ tập mở màn game show bằng việc trình làng ca khúc Hoa Đào - sáng tác mới của hai nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Hà Quang Minh.

Tiếng đàn điêu luyện của Hoàng Rob sẽ là một phần trong tiết mục anh mang đến Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ở đó, âm thanh du dương của violin là một trong những chất liệu tuyệt vời để tạo nên nền nhạc cho 53 thí sinh catwalk trên sân khấu.

Nghệ sĩ khách mời cuối cùng gọi tên Lưu Hiền Trinh - giọng hát nội lực đứng sau sân khấu Tiền Nhiều Để Làm Gì của GDucky ở Rap Việt mùa đầu tiên. Lưu Hiền Trinh từng giành giải Nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM năm 2012 và Á quân cuộc thi tìm kiếm tài năng Nhân tố Bí ẩn năm 2016.

Sự kết hợp giữa Will, Hoàng Rob và Lưu Hiền Trinh là ẩn số sẽ được Giám đốc âm nhạc và Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 bật mí trong đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, diễn ra tại khu du lịch Đồi Rồng, Hải Phòng vào tối nay 10/10.