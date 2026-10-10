8 diễn viên Hoa ngữ hút fan nhất hiện nay

Sự quan tâm của khán giả dành cho các bộ phim truyền hình Hoa ngữ đang được phản ánh qua mức tăng lượng người hâm mộ của dàn diễn viên. Trong danh sách 8 gương mặt có lượng fan tăng mạnh, Lan Hương Như Cố và Nhất Âu Xuân là hai tác phẩm góp mặt nhiều diễn viên nhất, trong khi Không Thể Thay Thế cũng tạo dấu ấn với các nhân vật mang màu sắc đấu trí nơi công sở.

1. Đàm Tùng Vận (vai Hứa Lan Hương / Thẩm Gia Lan) - 111.700 fan

Đàm Tùng Vận đứng đầu danh sách nhờ vai diễn trong Lan Hương Như Cố, bộ phim cổ trang khai thác đề tài gia đấu. Nhân vật của cô vốn là Thẩm Gia Lan, thiên kim tiểu thư xuất thân danh giá, nhưng biến cố diệt môn đã buộc nàng phải che giấu thân phận và sống dưới tên Hứa Lan Hương. Từ vị thế tiểu thư khuê các, nhân vật bước vào cuộc sống của một tỳ nữ, âm thầm tìm cách làm sáng tỏ sự thật và đòi lại công lý cho gia đình. Vai diễn đánh dấu sự chuyển hướng khỏi hình tượng ngọt ngào quen thuộc của Đàm Tùng Vận, đồng thời tạo cơ hội để nữ diễn viên thể hiện một nhân vật nữ có nội tâm phức tạp, bản lĩnh và khả năng tính toán. Mức tăng 111.700 người hâm mộ cho thấy sức hút đáng kể của vai diễn trong thời gian phim được quan tâm.

2. Lưu Học Nghĩa (vai Lâm Cẩm Kỳ) - 73.900 fan

Cùng góp mặt trong Lan Hương Như Cố, Lưu Học Nghĩa ghi nhận lượng fan tăng thêm 73.900 người với vai Lâm Cẩm Kỳ. Nhân vật là vị hôn phu cũ của Thẩm Gia Lan, một người sống thiên về lý trí và phải gánh vác trách nhiệm đối với gia tộc. Ban đầu, Lâm Cẩm Kỳ hiện lên với sự thận trọng, nhiều toan tính và không dễ bộc lộ cảm xúc. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa anh và Hứa Lan Hương dần thay đổi khi tình cảm nảy sinh, trong khi anh chưa nhận ra thân phận thật sự của nàng tỳ nữ chính là vị hôn thê năm xưa. Sự đan xen giữa tình cảm cá nhân, trách nhiệm gia tộc và bí mật thân phận giúp nhân vật có thêm chiều sâu, đồng thời tạo đất diễn để Lưu Học Nghĩa thể hiện những chuyển biến tâm lý của một nam chính không chỉ bị chi phối bởi lý trí.

3. Ngụy Đại Huân (vai Diệp Tín Chi) - 24.800 fan

Với Không Thể Thay Thế, Ngụy Đại Huân thu hút thêm 24.800 người hâm mộ qua vai Diệp Tín Chi, chuyên gia tư vấn sở hữu tư duy sắc bén và khả năng nhìn nhận vấn đề trên thương trường. Từng bị cấp trên hãm hại đến mức mất tất cả, nhân vật lên kế hoạch trở lại để giải quyết những món nợ trong quá khứ. Trong hành trình đó, anh chiêu mộ Từ Trì làm trợ thủ, vừa hướng dẫn cô trong công việc, vừa cùng cô xây dựng những bước đi chiến lược. Diệp Tín Chi không đơn thuần là một nhân vật theo đuổi mục tiêu phục thù mà còn đại diện cho kiểu người biết tận dụng năng lực phân tích và sự nhạy bén để xoay chuyển tình thế. Sự kết hợp giữa anh và Từ Trì cũng tạo nên tuyến đấu trí đáng chú ý của bộ phim, góp phần giúp vai diễn của Ngụy Đại Huân tiếp cận thêm khán giả.

4. Từ Chấn Hiên (vai Lý Tòng Tâm) - 10.100 fan

Từ Chấn Hiên ghi nhận lượng fan tăng thêm 10.100 người nhờ vai Lý Tòng Tâm trong Nhất Âu Xuân. Dù không thuộc tuyến nhân vật trung tâm, Lý Tòng Tâm vẫn có vai trò trong câu chuyện xoay quanh quyền mưu triều đình và những tranh chấp giữa các gia tộc. Sự xuất hiện của nhân vật góp phần thúc đẩy các tình tiết, đưa những nút thắt của câu chuyện tiến gần hơn đến cao trào. Với một diễn viên trẻ, việc thu hút sự chú ý thông qua vai phụ cho thấy nhân vật không nhất thiết phải giữ vị trí trung tâm mới có thể tạo dấu ấn. Tuy nhiên, sức hút của Lý Tòng Tâm còn phụ thuộc vào cách nhân vật được triển khai trong tổng thể câu chuyện, cũng như khả năng Từ Chấn Hiên tận dụng thời lượng xuất hiện để tạo nét riêng.

5. Triệu Kim Mạch (vai Từ Trì) - 9.900 fan

Cũng trong Không Thể Thay Thế, Triệu Kim Mạch có thêm 9.900 người hâm mộ với vai Từ Trì, cô gái bước chân vào môi trường tư vấn đầy cạnh tranh bằng quyết tâm khẳng định giá trị bản thân. Mang quan niệm không để bất kỳ ai thay thế mình, Từ Trì từng bước vươn lên từ vị trí nhân viên bình thường nhờ nỗ lực và năng lực cá nhân. Nhân vật được xây dựng theo hướng mạnh mẽ, chủ động, không chỉ dựa vào sự hướng dẫn của Diệp Tín Chi mà còn có khả năng đưa ra những quyết định riêng. Mối quan hệ giữa hai người trở nên đáng chú ý khi họ vừa hỗ trợ, vừa thử thách nhau trong những màn đấu trí đòi hỏi cả tư duy lẫn khả năng ứng xử. Qua vai diễn này, Triệu Kim Mạch có cơ hội thể hiện hình ảnh nữ nhân vật hiện đại giàu tham vọng, phù hợp với bối cảnh công sở nhiều áp lực.

6. Lý Mộng (vai Triệu Tinh Đường) - 6.300 fan

Trong Lan Hương Như Cố, Lý Mộng tạo dấu ấn với vai Triệu Tinh Đường, nhân vật phản diện có tâm lý phức tạp và nhiều tổn thương. Không chỉ được khắc họa bằng sự oán hận hay những hành động cực đoan, Triệu Tinh Đường còn mang nét đáng thương, khiến khán giả có thêm góc nhìn về những nguyên nhân phía sau hành vi của nhân vật. Sự đan xen giữa đau khổ, bất ổn và thù hận đặt ra yêu cầu đáng kể đối với diễn xuất, bởi nhân vật cần được thể hiện đủ sức nặng mà không trở nên một chiều. Lối diễn giàu biểu cảm của Lý Mộng giúp vai diễn thu hút sự chú ý và trở thành đề tài được bàn luận. Mức tăng 6.300 người hâm mộ cho thấy tuyến nhân vật phụ vẫn có khả năng tạo sức hút khi sở hữu cá tính và diễn biến tâm lý nổi bật.

7. Châu Dã (vai Tạ Thanh Viên / Trần Vân Nha) - 6.000 fan

Châu Dã ghi nhận lượng fan tăng thêm 6.000 người với vai Tạ Thanh Viên trong Nhất Âu Xuân. Nhân vật mồ côi mẹ từ nhỏ, đến khi trưởng thành trở về nhà họ Tạ với mục tiêu làm sáng tỏ những sự thật bị che giấu và báo thù cho mẹ. Đằng sau vẻ ngoài mong manh là một người phụ nữ bình tĩnh, mưu trí và biết kiềm chế cảm xúc để theo đuổi mục tiêu. Hành trình của Tạ Thanh Viên đặt nhân vật vào những tình huống đòi hỏi sự cân nhắc giữa lòng thù hận, sự thật và những toan tính của các thế lực xung quanh. Bên cạnh diễn biến nhân vật, tạo hình mang phong cách thời Tống với vẻ thanh nhã, hoài cổ cũng là điểm được khán giả chú ý. Vai diễn tiếp tục cho Châu Dã cơ hội thể hiện hình ảnh nữ nhân vật cổ trang có nội tâm và mục tiêu rõ ràng.

8. Hứa Khải (vai Thẩm Nhuận / Nghiêm Thụy) - 5.100 fan

Khép lại danh sách là Hứa Khải với lượng fan tăng thêm 5.100 người nhờ vai Thẩm Nhuận trong Nhất Âu Xuân. Từng trải qua biến cố gia đình và bị đày đến biên ải khi còn nhỏ, Thẩm Nhuận dần trưởng thành, trở thành một trọng thần chính trực, liêm khiết trong triều đình. Khi được giao điều tra một vụ án tham nhũng, anh tình cờ gặp lại Tạ Thanh Viên, mở ra mối quan hệ vừa có sự nghi ngờ, vừa tồn tại sự bảo vệ lẫn nhau. Cả hai không dễ dàng đặt niềm tin vào đối phương mà liên tục thử thách nhau qua những màn đấu trí ngang tài ngang sức. Cách xây dựng nhân vật gắn với công lý, trách nhiệm và những bí mật trong quá khứ giúp Thẩm Nhuận trở thành một mắt xích quan trọng của tuyến truyện quyền mưu. Với Hứa Khải, đây cũng là cơ hội thể hiện hình ảnh nam nhân vật cổ trang điềm tĩnh, chính trực nhưng không thiếu sự giằng co trong các mối quan hệ.

Nhìn chung, sự tăng trưởng lượng người hâm mộ của 8 diễn viên cho thấy sức hút của các bộ phim truyền hình Hoa ngữ không chỉ tập trung vào vai chính mà còn đến từ những nhân vật phụ có cá tính và diễn biến tâm lý nổi bật. Trong đó, Lan Hương Như Cố, Nhất Âu Xuân và Không Thể Thay Thế đều góp mặt nhiều diễn viên trong danh sách. Những con số này phản ánh mức độ quan tâm của khán giả dành cho dàn diễn viên Hoa ngữ, đồng thời cho thấy vai diễn và sức lan tỏa của tác phẩm vẫn là những yếu tố đáng chú ý trong việc xây dựng độ nhận diện của nghệ sĩ.