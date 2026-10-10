Mạng xã hội dậy sóng với Kỳ Duyên và Thiên Ân

Mới đây, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đứng dưới mưa thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trong video, Kỳ Duyên cầm ô che cho Thiên Ân, cả hai có những cử chỉ gần gũi khiến người xem bàn luận sôi nổi. Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng, kéo theo hàng loạt phản ứng từ khán giả.

Đáng chú ý, hình ảnh hai nàng hậu đứng chung dưới một chiếc ô giữa trời mưa đêm, cùng những khoảnh khắc ôm nhau và thể hiện tình cảm, nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Không ít khán giả ví khung cảnh này như một phân đoạn trong phim tình cảm Hàn Quốc, đặc biệt chú ý đến chi tiết Kỳ Duyên nghiêng ô về phía Thiên Ân.

Những cử chỉ gần gũi giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân khiến người hâm mộ bàn luận sôi nổi. Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới đoạn video, nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước những cử chỉ thân mật của cả hai. Một số người hâm mộ hào hứng trước khoảnh khắc được cho là lãng mạn, trong khi những người khác dành sự quan tâm đến cách Kỳ Duyên chăm sóc người bạn đồng hành giữa trời mưa. Những lời bình luận như "Không cần kịch bản vẫn có cảnh phim Hàn" hay "Hạnh phúc chỉ cần vậy là đủ" góp phần khiến đoạn video tiếp tục được chia sẻ.

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường thu hút sự chú ý, Kỳ Duyên và Thiên Ân còn được quan tâm bởi hành trình thử sức với điện ảnh. Cả hai đều xuất phát từ các cuộc thi nhan sắc, sau đó từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất, đối diện với những kỳ vọng và cả sự hoài nghi từ khán giả.

Kỳ Duyên có màn chạm ngõ điện ảnh với Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành. Bộ phim đạt doanh thu hơn 332 tỷ đồng, đưa tên tuổi nàng hậu đến gần hơn với nhóm khán giả yêu điện ảnh. Dù thành tích phòng vé của một tác phẩm không thể đại diện hoàn toàn cho năng lực diễn xuất của từng cá nhân, đây vẫn là cơ hội để Kỳ Duyên tiếp cận môi trường làm phim chuyên nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trước những thử thách tiếp theo.

Kỳ Duyên đảm nhận vai Thị Mầu trong dự án Chị chị em em 3. Ảnh: ĐPCC

Sau dự án này, Kỳ Duyên tiếp tục gây chú ý với dự án mới sắp ra mắt Chị chị em em 3, trong đó cô đảm nhận vai Thị Mầu. Việc tham gia một tác phẩm mang màu sắc tâm lý, giật gân mở ra hướng thử sức khác cho Kỳ Duyên. So với hình ảnh quen thuộc trên sàn diễn và tại các sự kiện giải trí, diễn xuất đòi hỏi cô phải thể hiện nhân vật bằng biểu cảm, lời thoại và khả năng xử lý tình huống trước máy quay.

Trong khi đó, Thiên Ân cũng từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện ảnh qua các dự án như Công tử Bạc Liêu, Nụ hôn bạc tỷ và Hẹn em ngày nhật thực. Việc góp mặt trong những bộ phim đạt doanh thu khả quan giúp cô có thêm cơ hội thử sức với nhiều dạng vai, đồng thời từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên bên cạnh danh hiệu sắc đẹp. Tuy nhiên, để tạo dấu ấn rõ nét về diễn xuất, Thiên Ân vẫn cần những vai diễn đa dạng hơn cùng các dự án có thể cho thấy sự tiến bộ trong khả năng nhập vai.

Thiên Ân từng góp mặt trong các bộ phim Công tử Bạc Liêu, Nụ hôn bạc tỷ và Hẹn em ngày nhật thực. Ảnh: ĐPCC

Việc cùng chuyển hướng từ lĩnh vực sắc đẹp sang điện ảnh khiến hoạt động nghệ thuật của Kỳ Duyên và Thiên Ân trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Với cả hai, danh tiếng có thể giúp tạo sự chú ý ban đầu, nhưng khả năng lựa chọn vai diễn, sự tiến bộ qua từng dự án và dấu ấn để lại trên màn ảnh mới là những yếu tố quyết định chặng đường dài.

Đoạn video mới không chỉ thu hút sự chú ý bởi những cử chỉ gần gũi giữa Kỳ Duyên và Thiên Ân mà còn khiến cả hai trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh sức hút từ những khoảnh khắc chung, hoạt động nghệ thuật của hai nàng hậu, đặc biệt là hành trình thử sức với điện ảnh, cũng được công chúng quan tâm.