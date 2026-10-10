Tiểu Vy và nam ca sĩ hơn tuổi đón tin vui sau khi chính thức công khai

Mới đây, phim Bò Sữa Bay ghi nhận thành tích đáng chú ý trên mạng xã hội khi vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thảo luận chủ đề phim ảnh hot. Thành tích này được ghi nhận sau khi Hoa hậu Tiểu Vy đăng tải poster sánh đôi bên nam ca sĩ Nguyễn Hùng, thông báo ca khúc nhạc phim Lỡ Thương Nhau chính thức ra mắt.

Theo số liệu thống kê, Bò Sữa Bay đạt 10,82 nghìn lượt thảo luận, đứng đầu bảng xếp hạng chủ đề phim ảnh được quan tâm trên mạng xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 7/10 đến 8/10. Đây là tín hiệu tích cực đối với bộ phim trước thềm ra mắt, nhất là khi tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt trẻ.

Phim điện ảnh Bò Sữa Bay ghi nhận thành tích đáng chú ý trên mạng xã hội khi vươn lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thảo luận chủ đề phim ảnh hot.

Bò Sữa Bay là phim điện ảnh Việt Nam do Nguyễn Phạm Thành Đạt đạo diễn, lấy bối cảnh nông trường bò sữa ở Mộc Châu vào những năm 1990. Câu chuyện tập trung vào Trâu (Nguyễn Hùng) và ba anh em ruột. Vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó, Trâu tham gia kế hoạch đánh cắp công thức sữa bí mật tại nông trường. Loại sữa do San (Ngọc Xuân), con gái giám đốc nông trường, nghiên cứu có khả năng chữa lành vết thương và trẻ hóa, khiến công thức này trở thành mục tiêu của những người muốn trục lợi.

Theo kế hoạch của phó giám đốc Văn (Lãnh Thanh), Trâu tìm cách tiếp cận San để thực hiện phi vụ. Tuy nhiên, khi tình cảm giữa hai người dần nảy nở, anh phải đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa việc hoàn thành nhiệm vụ để giúp gia đình đổi đời và tình cảm dành cho cô gái. Những tình huống trớ trêu cùng các mối quan hệ phức tạp góp phần tạo nên diễn biến khó đoán cho bộ phim.

Nguyễn Hùng và Ngọc Xuân trong phim.

Trong phim, Hoa hậu Tiểu Vy đảm nhận vai Mai, một nữ công nhân tại nông trường bò sữa. Nhân vật có mối quan hệ phức tạp với Trâu, được hé lộ qua một số phân đoạn trong trailer. Đáng chú ý, Mai từng tát Trâu và chất vấn: "Tại sao anh đối xử như thế với em? Em đã làm gì sai với anh?". Phân cảnh này gợi mở những khúc mắc giữa hai nhân vật, khiến vai diễn của Tiểu Vy nhận được sự quan tâm. Tuy nhiên, diễn biến cụ thể liên quan đến Mai vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ.

Bên cạnh nội dung phim, phần âm nhạc cũng là một trong những yếu tố được khán giả quan tâm. Ca khúc Lỡ Thương Nhau do Nguyễn Hùng thể hiện vừa chính thức ra mắt, với sự góp mặt của Tiểu Vy trong hình ảnh quảng bá. MV sử dụng những hình ảnh trích từ Bò Sữa Bay, qua đó giới thiệu thêm các thước phim đến khán giả trước ngày tác phẩm khởi chiếu.

Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện bên Nguyễn Hùng trong poster ca khúc nhạc phim mới.

Với thành tích dẫn đầu lượt thảo luận trong hai ngày 7-8/10, Bò Sữa Bay đang có thêm cơ hội tiếp cận công chúng trước ngày khởi chiếu dự kiến 6/11/2026. Sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ cùng câu chuyện mang màu sắc khác biệt được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sự quan tâm dành cho tác phẩm trong thời gian tới.