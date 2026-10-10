Lựa chọn đúng đắn của Nhật Kim Anh ở tuổi 41

Ở tuổi 41, Nhật Kim Anh có bước trở lại đáng chú ý khi tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất trên sân khấu kịch. Sau nhiều năm tập trung cho điện ảnh, truyền hình, kinh doanh và gia đình, nữ nghệ sĩ quyết định góp mặt trong Cuốn truyện bị đốt. Màn tái xuất này không chỉ đánh dấu sự nối lại mối duyên với kịch nói mà còn mang đến cho cô niềm hạnh phúc khi được khán giả đón nhận.

Mới đây, Nhật Kim Anh trở lại sân khấu với vai Thắm trong Cuốn truyện bị đốt, vở diễn do NSND Hồng Vân dàn dựng tại Sân khấu kịch Hồng Vân. Trước đó, nữ diễn viên từng tham gia Ban Mai Về Đâu? tại Nhà hát Kịch 5B. Tuy nhiên, công việc kinh doanh, lịch trình đóng phim và việc chăm sóc gia đình khiến cô không thể duy trì hoạt động sân khấu thường xuyên.

Nhật Kim Anh trở lại sân khấu kịch với vở Cuốn truyện bị đốt. Ảnh: FBNV

Sau khoảng hơn một thập kỷ, Nhật Kim Anh mới có dịp trở lại với một vai diễn dài hơi. Trong vở kịch mới, cô đảm nhận nhân vật Thắm, nữ thanh niên xung phong từng trải qua những năm tháng chiến đấu ở Trường Sơn. Sau chiến tranh, nhân vật phải sống cùng những tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, đồng thời đối diện với nhiều mất mát trong cuộc đời.

Đây là vai diễn có nhiều chuyển biến tâm lý, đòi hỏi người diễn viên thể hiện nhân vật qua những giai đoạn khác nhau. Nhật Kim Anh dành gần hai tháng tập luyện dưới sự hướng dẫn của NSND Hồng Vân để chuẩn bị cho lần trở lại. Việc lựa chọn một nhân vật nhiều bi kịch cho thấy cô sẵn sàng thử thách bản thân trong loại hình nghệ thuật đòi hỏi khả năng biểu diễn trực tiếp, thay vì chỉ tiếp tục với những vai diễn quen thuộc trên màn ảnh.

Màn tái xuất của Nhật Kim Anh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Sau suất diễn đầu tiên, nữ nghệ sĩ chia sẻ niềm xúc động khi được công chúng đón nhận sau hơn một thập kỷ vắng bóng sân khấu kịch.

Nhật Kim Anh được khán giả ủng hộ khi trở lại sân khấu.

Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh viết: “Hơn 10 năm trở lại sân khấu, tôi nhận ra có những vai diễn không chỉ để diễn… mà để mình được sống, được khóc và được biết ơn những thế hệ đã hy sinh cho bình yên hôm nay”.

Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn đến báo chí, khán giả và người hâm mộ đã đến theo dõi, đồng cảm cùng các nhân vật trong Cuốn truyện bị đốt, đặc biệt là vai Thắm. Cô gọi tình cảm khán giả dành cho nhân vật là “một cái ôm thật đẹp” trong đêm diễn trở lại.

Bên cạnh lời cảm ơn của nữ nghệ sĩ, nhiều khán giả cũng gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự yêu mến dành cho màn tái xuất của cô. Một số người xem xúc động trước câu chuyện trên sân khấu, trong khi các bình luận khác dành lời khen cho khả năng nhập vai của Nhật Kim Anh. Sự đón nhận này mang ý nghĩa đặc biệt với nữ diễn viên sau nhiều năm không hoạt động thường xuyên ở lĩnh vực kịch nói.

Ở tuổi 41, lựa chọn của Nhật Kim Anh không đơn thuần là mở rộng hoạt động nghệ thuật. Việc trở lại sân khấu còn giúp cô tìm lại niềm vui khi được sống cùng nhân vật và kết nối trực tiếp với người xem. Với một nghệ sĩ, sự đón nhận của khán giả sau nhiều năm vắng bóng là động lực đáng quý để tiếp tục theo đuổi đam mê.

Nhiều khán giả xúc động trước nhân vật do Nhật Kim Anh thể hiện.

Cuốn truyện bị đốt có thể chưa phải dấu mốc quyết định toàn bộ chặng đường sân khấu của Nhật Kim Anh, nhưng những tín hiệu tích cực ban đầu cho thấy quyết định trở lại của cô đang nhận được sự ủng hộ. Sau nhiều năm dành thời gian cho những ưu tiên khác trong cuộc sống, nữ nghệ sĩ một lần nữa tìm thấy niềm hạnh phúc dưới ánh đèn sân khấu.