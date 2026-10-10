SNSD xác nhận hoạt động nhóm đầy đủ vào năm 2026

Sau nhiều năm không có màn tái xuất với đầy đủ đội hình, Girls’ Generation (SNSD) vừa khiến người hâm mộ phấn khích khi công bố một dự án có sự góp mặt của cả 8 thành viên. Động thái này nhanh chóng làm dấy lên kỳ vọng về những kế hoạch đặc biệt của nhóm trước thềm kỷ niệm 20 năm ra mắt vào năm 2027.

Ngày 9/10, tài khoản X chính thức của Girls’ Generation đăng tải một hình ảnh với dòng chú thích "Twenty in Frost". Đáng chú ý, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của cả 8 thành viên trong bức ảnh, gồm Taeyeon, Sunny, Tiffany, Hyoyeon, Yuri, Sooyoung, Yoona và Seohyun.

Thông tin bên dưới hình ảnh xác nhận đây là sản phẩm "2027 Girls’ Generation Season’s Greetings". Đây là bộ sản phẩm chào năm mới thường niên của nhóm, đồng thời đánh dấu hoạt động chính thức hiếm hoi có sự tham gia của đầy đủ đội hình trong những năm gần đây. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2017, Girls’ Generation phát hành Season’s Greetings với đội hình đủ 8 thành viên.

Theo thông tin được công bố, sản phẩm dự kiến sớm mở đặt trước và được giao vào cuối năm 2026. Dù không phải một album âm nhạc mới, sự xuất hiện cùng nhau của cả 8 thành viên vẫn đủ sức thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh người hâm mộ đã chờ đợi những hoạt động chung quy mô lớn của nhóm suốt nhiều năm.

Đáng nói, thông báo lần này chưa đề cập đến kế hoạch phát hành album, trở lại đường đua âm nhạc hay tổ chức các hoạt động biểu diễn. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ tin rằng bộ Season’s Greetings có thể là dấu hiệu mở đầu cho những dự án lớn hơn trong tương lai.

Sự kỳ vọng này không phải không có cơ sở. Vào tháng 8/2027, Girls’ Generation sẽ kỷ niệm 20 năm kể từ ngày ra mắt. Đây là cột mốc đặc biệt đối với một trong những nhóm nhạc nữ có ảnh hưởng lớn của Kpop, gắn liền với nhiều ca khúc nổi tiếng và những dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của làn sóng Hallyu.

Trước đó, vào tháng 8/2022, nhóm từng kỷ niệm 15 năm ra mắt bằng album Forever 1. Sản phẩm đánh dấu màn tái hợp của cả 8 thành viên sau thời gian dài hoạt động riêng, mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Vì vậy, cột mốc 20 năm sắp tới càng khiến công chúng mong chờ một màn trở lại tương tự, thậm chí có quy mô lớn hơn.

Bên cạnh đó, những tín hiệu gần đây từ các thành viên càng khiến những đồn đoán về tương lai của nhóm trở nên sôi nổi. Tháng trước, Tiffany và Yuri được cho là đã hé lộ khả năng Girls’ Generation tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào năm 2027. Dù chưa có thông báo chính thức xác nhận kế hoạch này, thông tin vẫn mở ra hy vọng về cơ hội để người hâm mộ gặp lại đầy đủ 8 thành viên trên sân khấu.

Sau gần hai thập kỷ hoạt động, các thành viên Girls’ Generation đã xây dựng sự nghiệp riêng trong nhiều lĩnh vực như âm nhạc, diễn xuất và giải trí. Dẫu vậy, sức hút của đội hình 8 người vẫn là điều đặc biệt đối với cộng đồng người hâm mộ. Mỗi lần nhóm xuất hiện cùng nhau đều dễ dàng khơi gợi ký ức về một thời kỳ rực rỡ của Kpop.

Việc công bố Season’s Greetings 2027 vì thế không chỉ đơn thuần là thông tin về một sản phẩm chào năm mới. Đây còn có thể được xem là tín hiệu đáng chú ý trước thềm cột mốc 20 năm của nhóm. Tuy nhiên, khi chưa có xác nhận về album mới hay chuyến lưu diễn, người hâm mộ vẫn cần chờ đợi những thông tin tiếp theo từ Girls’ Generation và công ty quản lý.

Liệu Season’s Greetings lần này chỉ là hoạt động kỷ niệm thông thường, hay sẽ mở đường cho một màn tái xuất đầy đủ đội hình vào năm 2027? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng sự xuất hiện của cả 8 thành viên đã đủ khiến người hâm mộ có thêm lý do để hy vọng vào một chương mới đáng nhớ của Girls’ Generation.