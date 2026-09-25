TPHCM: Đồng hành cùng ngư dân bám biển

Video: Lãnh đạo Hội Nông dân TPHCM và lãnh đạo xã Bình Châu thăm hỏi, tặng quà, động viên ngư dân bám biển

Tại bến cảng Bình Châu, Hội Nông dân TPHCM phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Bình Châu tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cờ Tổ quốc và áo phao cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố và địa phương trực tiếp gắn những lá cờ đỏ sao vàng lên ghe của ngư dân trước những chuyến vươn khơi.

Ông Đỗ Ngọc Huy (bên trái), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM, trao quà và cờ Tổ quốc cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Châu

Cùng thời điểm, tại hội trường UBND xã Bình Châu, khoảng 100 ngư dân, hội viên nông dân tham gia chương trình tuyên truyền về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; các quy định pháp luật về khai thác thủy sản, chống khai thác IUU và phòng, chống ma túy. Báo cáo viên của Đồn Biên phòng Bình Châu trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin cho người dân.

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM, nhấn mạnh việc mở rộng không gian phát triển của thành phố đặt ra những nhiệm vụ mới đối với phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân.

Ngư dân, hội viên nông dân xã Bình Châu tham gia tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam, các quy định pháp luật về khai thác thủy sản và chống khai thác IUU. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Theo ông Nguyễn Thành Trung, nông dân thành phố không chỉ sản xuất, cung cấp nông sản, thực phẩm mà còn phải trở thành chủ thể đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp đô thị và xây dựng nông thôn mới.

Điều đó cũng đòi hỏi tổ chức hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, gần hội viên, sát thực tiễn; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, đồng thời khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Hội Nông dân TPHCM trao 17 suất học bổng Lương Định Của cho con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Châu. Ảnh: ĐỨC TRUNG

Dịp này, Hội Nông dân TPHCM trao 17 suất học bổng Lương Định Của cho con em hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Hội Nông dân xã Bình Châu trao quà cho 8 học sinh là con em hội viên được hội nhận đỡ đầu, đồng hành trong năm học 2026-2027.

Ngày hội cũng ra mắt Câu lạc bộ “Ngư dân nói không với ma túy” do Hội Nông dân xã Bình Châu phối hợp với Công an xã xây dựng. Mô hình nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự và phát huy tinh thần tự quản trong cộng đồng ngư dân.