TP.Hồ Chí Minh: Bình dân học vụ số

Không ai bị bỏ lại phía sau

Gần một năm sau ngày phong trào được phát động trên phạm vi cả nước, kết quả của quá trình triển khai được thể hiện rõ qua các số liệu công bố định kỳ. Ngày 27/8/2026, tại chương trình họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TPHCM cho biết trong giai đoạn 2025 - 2026, Thành phố đã tổ chức thành công 546 lớp, khóa bồi dưỡng, thu hút sự tham gia của gần 78.000 lượt người. Về đào tạo cán bộ, công chức, viên chức, Sở Nội vụ đã tổ chức 15 lớp đào tạo trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 3.000 cán bộ, Sở KH&CN tổ chức 8 lớp cho gần 1.000 cán bộ, còn Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị công trong kỷ nguyên số cho 479 cán bộ lãnh đạo. Đặc biệt, đã có 7.900 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành Chương trình phổ cập kỹ năng số trên nền tảng "Bình dân học vụ số".

Chưa đầy một tháng sau, số liệu tiếp tục được cập nhật với độ chi tiết cao hơn. Theo thông tin do Sở KH&CN cung cấp, được đăng tải ngày 18/9/2026, con số cụ thể của hai lớp đào tạo nêu trên lần lượt là 3.007 cán bộ và 938 cán bộ. Bên cạnh đó, ngành giáo dục Thành phố đã tổ chức 118 lớp chuyển đổi số cho 32.000 học viên, cùng 82.406 lượt cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên tham gia tập huấn, trong đó 15.158 người được đào tạo chuyên sâu về dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Sở KH&CN cũng đã phối hợp với Google Việt Nam tổ chức hai lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho 284 đầu mối Tổ Công nghệ số cộng đồng cùng khoảng 20.000 thành viên, ghi nhận hơn 12.000 người tương tác trực tuyến trực tiếp. Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố tổ chức 69 lớp bồi dưỡng kỹ năng số và an ninh mạng cho 18.000 thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng. Trong khi đó UBND các phường, xã, đặc khu chủ động mở 389 khóa bồi dưỡng cho hơn 36.000 cán bộ, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, Thành phố cũng đã tổ chức 63 lớp chuyên biệt dành riêng cho người khuyết tật với 3.266 học viên tham gia.

Công an TPHCM triển khai mở rộng "Bình dân học vụ số", đưa kỹ năng số đến người dân

Về mạng lưới nhân lực số tại cơ sở, cùng nguồn tin trên cho biết tính đến thời điểm hiện tại, toàn Thành phố đã thành lập 5.947 Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 168 phường, xã, đặc khu, với lực lượng nòng cốt lên tới khoảng 29.000 thành viên; khoảng 80 địa phương đã chủ động thành lập các Đội hình "Bình dân học vụ số" hoặc các mô hình tương đương để đồng hành cùng người dân. Riêng Ứng dụng Công dân số TPHCM - kênh tương tác được xem là cầu nối số giữa chính quyền và người dân - đã thu hút hơn 6 triệu lượt tương tác, cùng với 691.042 người cài đặt và sử dụng thực tế.

Chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc

Nếu nền tảng "Bình dân học vụ số" do Bộ Công an chủ trì xây dựng là hạ tầng kỹ thuật cho toàn bộ phong trào, thì bản thân lực lượng Công an cũng đang là một trong những đối tượng phải hoàn thành các chỉ tiêu phổ cập kỹ năng số của chính nền tảng đó. Chiều 16/01/2026, tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 57 và Ban Chỉ đạo 158 Bộ Công an, do Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang chủ trì, ngành Công an cho biết trong năm 2025 đã tập trung xây dựng các nền tảng số để chỉ đạo, điều hành công tác Công an trên môi trường điện tử dựa trên dữ liệu. Trong đó hệ thống hội nghị truyền hình đã được triển khai đến 100% Công an cấp tỉnh và 443 Công an cấp xã, chiếm 13%, với mục tiêu hoàn thành 100% Công an cấp xã ngay trong quý 1/2026.

Ở cấp địa phương, một số Công an tỉnh, thành phát động phong trào riêng trong nội bộ lực lượng. Chiều 15/7/2026, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức lễ phát động phong trào "Bình dân học vụ số" trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ, do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội, chủ trì. Theo lãnh đạo Công an TP.Hà Nội, phong trào không đơn thuần là một chương trình đào tạo, mà là cuộc cách mạng về tư duy và hành động nhằm phổ cập kỹ năng số cho cán bộ, chiến sĩ, trong bối cảnh chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc.

Tại TPHCM, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai kế hoạch thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" trong toàn Phòng, với chỉ tiêu cụ thể đến hết năm 2026, 100% Ban chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng được phổ cập kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số theo khung năng lực số, có khả năng sử dụng các nền tảng, dịch vụ số phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ công tác; đồng thời có khả năng hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công do Bộ Công an quản lý.

Mô hình "Điểm hỗ trợ người dân về chuyển đổi số" tại xã Hưng Long, TPHCM

Khi vận hành nền tảng học tập trực tuyến quy mô toàn quốc, chính quyền Thành phố cũng kiến nghị với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan, đề nghị tiếp tục nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, tối ưu năng lực vận hành nền tảng học tập trực tuyến đại trà quốc gia "Bình dân học vụ số" để đáp ứng nhu cầu học tập, khai thác của người dân và cán bộ. Kiến nghị này cho thấy, ở quy mô một siêu đô thị 14 triệu dân, áp lực tải lên hạ tầng của nền tảng đào tạo trực tuyến quốc gia là vấn đề thực tế đang được đặt ra.

Nhiều mô hình phối hợp tại cơ sở

Song song với việc mở rộng quy mô đào tạo, công tác giám sát, đánh giá cũng đang được tăng cường. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức đoàn khảo sát về tình hình triển khai thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn Thành phố tính từ tháng 6/2025 đến nay. Thời gian khảo sát dự kiến trong tháng 10/2026, được tiến hành theo ba hình thức: khảo sát gián tiếp thông qua báo cáo với hai cơ quan và 12 địa phương; khảo sát trực tiếp tại 12 Đảng ủy phường, xã; khảo sát trực tuyến đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân Thành phố. Kết quả của đợt khảo sát này, dự kiến diễn ra trong tháng 10 tới, sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá thực chất mức độ lan tỏa của phong trào tại cơ sở, thay vì chỉ dựa trên các số liệu tổng hợp từ những đơn vị chủ trì.

Ở cấp cơ sở, các mô hình phối hợp thí điểm cũng đang được nhân rộng dần. Ngày 13/8/2026, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tổ chức khai mạc lớp thí điểm Chương trình phổ cập kỹ năng số năm 2026 tại xã Bình Lợi, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến. Lớp học diễn ra trong hai ngày 13 và 14/8, với khoảng 100 học viên học trực tiếp, đồng thời kết nối đến 15 ấp với 630 học viên là lãnh đạo, cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Công tác Mặt trận trên địa bàn xã. Đây là lớp đầu tiên trong chuỗi 16 lớp dự kiến được triển khai trên địa bàn Thành phố trong tháng 8 và tháng 9/2026.

Những mô hình như đội hình "Mùa hè số" của Thành Đoàn TPHCM, diễn ra từ ngày 03/5 - 09/8/2026 tại nhiều khu phố, hay các điểm hỗ trợ tư vấn kỹ năng số có sự tham gia trực tiếp của Công an, quân sự và phụ nữ như tại phường Bình Quới cho thấy một đặc điểm chung của giai đoạn hiện nay: Phong trào không còn dừng ở các hội nghị phát động cấp thành phố, mà đã bám sâu vào từng địa bàn dân cư, với sự phối hợp liên ngành ngày càng chặt chẽ, trong đó lực lượng Công an - từ cấp Bộ giữ vai trò vận hành nền tảng kỹ thuật, đến cảnh sát khu vực trực tiếp tham gia hướng dẫn tại từng con hẻm - đóng vai trò xuyên suốt.

Nhìn tổng thể chặng đường từ ngày ra mắt nền tảng học tập trực tuyến quốc gia tháng 3/2025, đến lễ phát động chính thức tại TPHCM tháng 10 cùng năm và con số hàng chục nghìn lượt người tham gia được công bố trong tháng 9/2026, có thể thấy "Bình dân học vụ số" đang dần định hình thành một thiết chế thường xuyên gắn chặt với hoạt động của chính quyền, đoàn thể và lực lượng Công an TPHCM.